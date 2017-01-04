Volkan Üst'ten Özge Uzun'a canlı yayında evlilik teklifi

Sunucu Özge Uzun 2005'te nikah masasına oturduğu Volkan Üst'ten çocukları Dağhan ve Ömür Siva'ya rağmen Mayıs 2015'te boşandı.

Kasım ayında yeniden barışan çiftten Özge Uzun mutlu haberi " Volkan ile 3 hafta telefonda mesajlaşıp flörtleştik. Sonra Azerbaycan'dan İstanbul'a geldi. Birbirimizden kopamayacağımızı anladık" sözleriyle verdi.

2. KEZ EVET

Özge Uzun dün Çağla Şıkel ile Alişan'ın sunduğu 'Her Şey Dahil' programına konuk oldu.

Volkan Üst de canlı yayın sırasında programa katıldı ve Özge Uzun'a evlenme teklif etti.

'Evet' yanıtını veren ÖZge Uzun, programın ardından Volkan Üst ile birlikte nikah başvurusunda bulundu.

Ünlü sunucu mutluluğunu Instagram sayfasında da takipçileri ile paylaştı.

"Bugün çok özel birşey yaşadık biz... 12 yıllık beraberlik iki yıllık ayrılık sonrası... Tanıdığım Volkan'ın tarzı değildi bunlar aslında. Ancak anladık ki, gerçek sevgi ve beraber olmak isteği insanı değiştirebiliyormuş... Her ayrılık da kötü değilmiş. Hayırlıymış... Ve öyle oldu."