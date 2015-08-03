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Volkan Konak'tan yayla konseri

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde bu yıl 11'incisi düzenlenen 'Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri', Volkan Konak konseriyle başladı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)
04 Ağustos 2017 - 10:03:28

Alanya'nın Gökbel Yaylası'nda düzenlenen güreş festivali, mehteran takımı ve folklor gösterileriyle başladı. Yerel sanatçıların da sahne aldığı festivalde daha sonra Volkan Konak sahneye çıktı. Volkan Konak, Gökbel Yaylası'na gelmekten mutlu olduğunu anlatırken, kendisinin de yayla çocuğu olduğunu anlattı. Volkan Konak, "Yaylalar benim için çok önemli. Kendimi ifade ettiğim, özüme döndüğüm ve hatta özgür olduğum yerler. Karadeniz uşağı olarak biz yaylayı çok severiz" dedi.

Volkan Konaktan yayla konseri

"KARAVANIM BENİM ATIM"

Konser alanına kendi karavanıyla geldiğini anlatan Konak, şöyle devam etti:

"Ben severim böyle meşakkatli ve virajlı yolları. Seviyorum karavan kullanmayı. Karavanla özdeşleştik. O benim kafamı boşalttığım, özgürlüğümün bir aracı ve mesleki olarak da bir enstrüman. Şu an bir yayladayız fakat bana karavanım ofis görevi görüyor. İçeride duşumu alıyorum, üzerimi değişiyorum ve sahneye çıkıyorum. Bu büyük bir ayrıcalık. O benim atım. Şövalyenin atı olmaz mı? O da benim atım işte."

"NEŞE VE UMUT OLMAK ZORUNDAYIZ"

Son günlerde tırmanan terör olaylarından dolayı ülkede yaşayanların keyifsiz günler geçirdiğine de işaret eden Volkan Konak, şöyle dedi:

"Fakat biz neşe ve umut olmak zorundayız. Buraya da düğüne gelmedik zaten. İnsanlara umut ve moral pompalamaya geldik. Mesleğimiz zor ama imkansız değil. Böyle zamanlarda radyolar görevini yapacak, diziler devam edecek, maçlar oynanacak ve bizler de işimize devam edeceğiz. Bir şekilde hayat devam ediyor ama yaralıyız, üzgünüz ve kırgınız. Biz onu sahneye yansıtmıyoruz. Biz onlara moral vermeyle yükümlüyüz."

Konuşmasının ardından 'Dadaloğlu' şarkısıyla konserine başlayan Volkan Konak, sevilen şarkılarını söyledi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği konser arasında sahneye gelen Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, Volkan Konak'a Alanya şalvarı, kasket, cepken ve kuşak hediye etti. Başkan Yücel, sahnede hediye edilen kıyafeti giyen Volkan Konak'a "Maşallah Volkan bey tam bizden oldunuz. Yarın pazara çıksanız sizi kimse tanımaz" dedi. MHP Antalya milletvekilleri Tarkan Akıllı ve Mehmet Günal, MHP İl Başkanı Ali Adnan Kaya da şarkıcı Volkan Konak'a Alanya Kızılkule işlemeli çini, ipek kozasından yapılmış işlemeli çerçeve ile teşekkür plaketi verdi.

TURİSTLER KISPET GİYDİ

Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri'nde Hollandalı iki turist güreşti. Kıspet giyip, yağlanan turistlerin güreşi ilgiyle izlendi. Hollandalı 46 yaşındaki Marcel Zwiep ile 42 yaşındaki Cristian Dam kıspet giyerek yağlandı. Yağlı güreşin nasıl yapılacağı anlatılan Hollandalı turistler, güreşmeye başladı. Güreşleri izlemeye gelen yaklaşık 30 turist de Hollandalı güreşçilere tezahüratta bulundu. Hakemliğini güreş ağası Kerim Yılmaz'ın yaptığı güreşi, rakibini tuş eden Cristian Dam kazandı. Cristian Dam'a, Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, ilçede bulunan 5 yıldızlı bir otelde ailesiyle birlikte geçireceği 1 haftalık tatil hediye etti.

Yayınlanma Tarihi : 03 Ağustos 2015 - 12:35:01
Etiketler: antalya , konser , volkan konak
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