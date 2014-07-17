Volkan Konak'ın trafik kazasında ölen teyzesi toprağa verildi

Kaza, Karadeniz Sahil Yolu Yoroz Mevkii’nde önceki gece gece geç saatlerde meydana geldi. Trabzon yönüne giden Rafet Tuzcu yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi üzerine kontrolden çıkarak trafik levhalarının bulunduğu çelik direğe çarptı. Kazada, Rafet Tuzcu ile eşi Nilay Tuzcu, kayınvalidesi ve sanatçı Volkan Konak’ın teyzesi Neziha Karahasanoğlu öldü. Ağır yaralanan 25 yaşındaki kızı Gizem Tuzcu ise Akçaabat Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KONAK ÇELENK GÖNDERDİ
Kazada ölen Neziha Karahasanoğlu için Maçka İlçesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ilçe Kaymakamı Alper Balcı, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, ailenin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Amerika’da olduğu için törene katılamayan Volkan Konak çiçek gönderdi. Neziha Karahasanoğlu, Maçka Merkez Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Yeşilyurt Köyü’nde defnedildi.
Kazada hayatını Rafet Tuzcu ile eşi Nilay Tuzcu ise Artvin’in Hopa İlçesi’ne bağlı Kemalpaşa Beldesi’nde toprağa verildi.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün