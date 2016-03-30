Volkan Konak sahnede gözyaşlarına boğuldu

Volkan Konak, geçtiğimiz Salı akşamı organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği Mall Of İstanbul Moi Sahne Kış Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.
Konak, kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverlere yine duygu dolu bir gece yaşattı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!
Kısa bir süre önce annesini kaybeden ünlü snatçı, konser boyunca duygusal anlar yaşadı ve Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” adlı türküsünü söylediği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.
Anne ve babasını kaybedenlere sonsuz saygı duyduğunu ve artık onların acısını daha iyi anladığını belirten Volkan Konak “Bu acının tarifi yok; ama hani gözünüze şampuan kaçmış gibi oluyor. Hani canınız o kadar yanar ve gözünüzü açamazsınız ya. İşte öyle bir acı.” dedi
Gece boyunca sahnenin arkasındaki led ekranda Mevlana, Pir Sultan Abdali Aşık Veysel gibi bir çok önemli ismi anmayı ihmal etmeyen Konak’ı müzikseverler alkış yağmuruna tuttu.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün