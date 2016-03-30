Volkan Konak sahnede gözyaşlarına boğuldu

Volkan Konak, geçtiğimiz Salı akşamı organizasyonunu Pera Event’in üstlendiği Mall Of İstanbul Moi Sahne Kış Konserleri kapsamında sevenleriyle buluştu.

Konak, kendine has yorumu, güçlü sesi ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverlere yine duygu dolu bir gece yaşattı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI!

Kısa bir süre önce annesini kaybeden ünlü snatçı, konser boyunca duygusal anlar yaşadı ve Neşet Ertaş’ın “Ah Yalan Dünya” adlı türküsünü söylediği sırada gözyaşlarına hakim olamadı.









Anne ve babasını kaybedenlere sonsuz saygı duyduğunu ve artık onların acısını daha iyi anladığını belirten Volkan Konak “Bu acının tarifi yok; ama hani gözünüze şampuan kaçmış gibi oluyor. Hani canınız o kadar yanar ve gözünüzü açamazsınız ya. İşte öyle bir acı.” dedi

Gece boyunca sahnenin arkasındaki led ekranda Mevlana, Pir Sultan Abdali Aşık Veysel gibi bir çok önemli ismi anmayı ihmal etmeyen Konak’ı müzikseverler alkış yağmuruna tuttu.