Hürriyet>Kelebek Magazin>Magazin Haberleri>Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

Volkan Konak, yeni albümü “Manolya”yı geçtiğimiz ay sevenlerinin beğenisine sundu. Single furyasına inat albüm çıkarmaya devam edeceğini söyleyen sanatçı, “Manolya”nın gördüğü ilgiden de memnun:

Büşra BOZOK AYTEK Fotoğraflar: Muhsin AKGÜN
07 Haziran 2015 - 17:22:34

Volkan Bey, yeni albümünüz “Manolya” geçen ay çıktı. Nasıl gidiyor satışlar, ilgiden memnun musunuz?
- Çok memnunuz. Bizim dinleyicimiz çok vefalıdır zaten. Aramızda büyük bir sevgi bağı var. Hepsine buradan teşekkür ediyorum.

Ne kadar süre çalıştınız bu albüm üzerinde?
- Notaları yazma, müziği toparlama, sözleri yazma derken 8 aylık bir ön çalışma yaptım. 2 ay da stüdyoya kapandık, kayıtları yaptık. Bizim stüdyo çalışmalarımız çok keyifli oluyor.

Albümde kaç eser var?
- 10 eserimiz, bir tane de şiirimiz var. O da artık bizim olmazsa olmazımız.

Sektördeki çoğu isim albüm yerine single’a yöneldi artık. Siz ise albüm çıkarmaya devam ediyorsunuz...
- Ben single olayına çok sıcak bakmıyorum. Eski kafayım o konuda. Albüm yapmakta ısrarcıyım.

Sanatçıların single’a yönelmesini nasıl yorumluyorsunuz peki?
- Sektör çöküş içinde olduğundan single’a yöneldiler. Sadece bu sektörde değil, genel olarak sanat dünyasında büyük bir çöküş var. Ülke mutsuz, keyifsiz olunca sanat da bitmiş olur. Mesela birçok festival düzenleniyor. Siyasetçilerimiz ne bir tiyatro, ne bir müzikal, ne de bir bale görüyor. Sanatçı arkadaşlar, “Şu kapıdan bir tane bile siyasetçi girmedi” diyor. Umarım güneşli günlere döneriz...

Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

ÜMİTSİZLİK BİZE YAKIŞMAZ

Bu durum sizi huzursuz ediyor sanırım...
- Tabii ki ediyor. İnsanlar mutsuzken ben mutlu olamam. Ama belli etmiyoruz tabii, moral vermeye çalışıyoruz. Ümitsizlik bize yakışmaz. Biz moral, sevgi pompalamaya devam ediyoruz.

Hiç bırakmayı düşündüğünüz oldu mu?
- Zaman zaman gelgitlerimiz oluyor. Ama öyle zamanlarda şunu yapıyorum; daha prestijli, daha olgun düşüncelere geçiyorum. Bırakıp gitmeyi değil ama konser sayılarımı azaltmayı düşünüyorum. Mesleğim müzik ve ben mesleğimi icra etmeye devam edeceğim.

Sizin bırakmanızı kimse istemez sanırım. Karadeniz müziği yapan kaç kişi var ki...
- Ben, ilk çıktığım zaman Orhan Gencebay’dan büyük destek gördüm. Konservatuvar düşünüyordum. Hoca “Bestelerini değerlendir” dedi. “Kuzey’in Oğlu” diyorlar ya bana, isim babası da odur. O günlerde tarzımızla müthiş bir çığır açmıştık. Peşimizden çok güzel
örnekler geldi. “Volkan Konak müziği” yapmaktan gurur duyuyorum. Karadeniz rengini taşımaktan da bahtiyarım.

Peki “Kuzeyin Oğlu” olarak lanse edilmekten hiç sıkılmadınız mı? Zaman zaman tarzınızın dışına çıkmayı istemiyor musunuz?
- Hayır, sıkılmadım. “Kuzeyin Oğlu” çok yakıştı bana, metabolizmama uydu. Hatta karavanımın önünde bile “Kuzeyin Oğlu” yazar.

Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

ŞARKILARIMI YİNE VOLKANCA YAZDIM

Albüme dönelim. “Manolya”nın daha önceki albümlerinizden farkı ne?
- Yine Volkanca yazdım şarkılarımı. Ama daha önceki, nefeslilerin önde olduğu bir albüm olmuştu. Ondan önceki albüm de daha flamingo tarzıydı. Bu ise biraz daha Anadolu, biraz daha sahne performanslarıma uygun bir albüm oldu.

“Volkan Konak hiç Karadeniz türkülerinden oluşan bir albüm yapmıyor” deniyor. Bu eleştiriler için ne diyorsunuz?
- Ben beste müziği yapmayı seviyorum. Yeni eserler seni kalıcı yapıyor. Barış Manço, Orhan Gencebay gibi isimler yeni eserler yaptıkları için kalıcılar. Yoksa “Çarşambayı Sel Aldı”yı okuyarak kalıcı olmazsın. Ben bu durumumdan memnunum.

Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

ABARTILMIŞ ŞEKİLDE DUYGUSALIM

Konserlerinizde duygusal bir adam görüyoruz. Gerçekten orada göründüğünüz kadar duygusal biri misiniz?
- Haddinden fazla, abartılmış şekilde duygusalım. Gözyaşını seviyorum. Nemli gözlü olmaktan gurur duyuyorum. Uzun yolda ve geceleri çok ağlarım. Ağlamak, ruhumu terbiye eder. Kötü insanın gözyaşı yoktur, iyi insanın gözyaşı vardır. Kötü insan kurumuş ağaç gibidir. Gölgesi bile olmaz. Ben hep böyle yeşil, nemli olmayı seviyorum.

Aynı zamanda neşenizi de kaybetmiyorsunuz...
- Hayatın o tarafını da ıskalamıyorum tabii. Ağır ağlar, ağız dolusu gülerim. Öteki türlüsü melankoli olur, kafayı yeriz.

Bu duygusal adamın çevresine sert tarafını da gösterdiği oluyor mu?
- Mesleğimi icra ederken kimseye torpil yapmam. Eğer bir saygısızlık veya suiistimal görürsem, son derece sertleşirim. Çünkü ben mesleğimi çok önemsiyorum. Dünyanın en saygın işini yapıyorum. Laubali olunduğu zaman karşımdakiler o sertlikten nasiplenir.

Hak ettiğiniz değeri gördüğünüze inanıyor musunuz?
- Çok. Nankör olamam. İdeolojisi farklı olan insanlar bile dinliyor beni. Ben mesleğime çok emek verdim ve karşılığını saygıyla, sevgiyle alıyorum. Hangi şehre gidersem gideyim, müthiş bir sevgi seliyle karşılaşıyorum. Ben de onların yüzünü kızartmadım. Gerek aile yaşantımla, gerek ideolojimle, dürüstlüğümle kimseyi mahcup etmedim. Mesela insanları yanıltmayayım diye reklam filmleri, dizi tekliflerini kabul etmedim. Başka projelerde yer almadım. İnandırıcılıktan uzaklaşırım diye sadece şarkılarda kaldım. Bu da karşı tarafa
güzel geçti.

Volkan Konak bilinmeyenlerini anlattı

5 SENEDİR TELEFON KULLANMIYORUM

Cep telefonu kullanmadığınız doğru mu?
- Evet, son beş senedir kullanmıyorum. Telefon beni çok yordu. Yeniden o olaya girersem, duygudan uzaklaşırmışım gibi geliyor. Bir de telefona gerek yok, arayan seni öyle bir buluyor ki... Mutlaka yanımda biri oluyor zaten.

HOCALARIMA SÖZ VERDİM MÜZİK DIŞINDA BİR ŞEY YAPMAM

Reklam ve dizi tekliflerini kabul etmediğinizi söylediniz. Peki hayatınızı anlatacak bir sinema filmi çekmek isteseler, yine de oyunculuğa sıcak bakmaz mısınız?
- Böyle bir teklif geldi zaten. Ama ben müziğin dışında bir şey yapmak istemiyorum. Yola çıkarken de hocalarıma söz verdim. Müzik benim için kutsal bir alandır. Sinema filminin sadece müziklerini yaparım.

Yayınlanma Tarihi : 08 Haziran 2015 - 01:19:00
Etiketler: volkan konak , volkan konak albüm , volkan konak klip
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri