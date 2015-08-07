Volkan Konak Açıkhava sahnesinde sevenleriyle buluştu

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesi her yıl olduğu gibi bu yıl da Karadeniz'in güçlü sesi Volkan Konak'ı ağırladı.

Sahne görselleriyle sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Konak, eski şarkılarının yanı sıra yeni albümü Manolya'dan da şarkılar seslendirdi.

Son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle konserin başında kısa bir konuşma yapan Konak şunları söyledi:



"Yine karşı karşıyayız elleri öpülesi kardeşlerim, bu akşam tarih fotoğraf çekecek. Ülkemi sevdim içindekilerle en başta insanlarıyla çiçeğiyle böceğiyle sevdim. Keyifsiz günler geçiriyoruz bunu yapanlar belli terörün amacı moral bozmak, teslim almak ama biz son sözümüzü söylemedik. Bugün moral bulmaya geldik. Buradan çıkınca önce gökyüzüne bakıp yaşıyorum çok şükür diyeceksiniz."



Sabahattin Ali'nin Göklerde kartal gibiyim şiirini, geçtiğimiz yıllarda şarkıya çevirirek albümüne koyan Konak, bu parçayı seslendirirken sahnenin arkasındaki dev ekranda uçan kartal resmi kullandı. Konak kollarını açarak şarkıyı söyleyince objektiflere güzel görüntüler yansıdı.



Şarkılarının çoğunda, sahnenin arkasındaki ekranda görsel kullanan Konak; Soma'yıda unutmadı.

Konak konserin bir bölümünde Zeki Müren, Tuncel Kurtiz, Nasretttin Hoca, Deniz Gezmiş, Kemal Sunal, Uğur Mumcu, Cem Karaca, Barış Manço, Nejat Ertaş, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Yaşar Kemal, Adile Naşit, Aşık Veysel, Mimar Sinan, Sebahattin Ali, Nazım Hikmet, Mehmet Akif Ersoy ve Atatürk gibi aramızda olmayan pek çok isimden oluşan bir slayt gösterisini izleyicilere sundu.

Atatürk'ün Zeybek oynarken fotoğrafını ekrana yansıtan Konak, izleyiciler arasından iki kişiyi sahneye çıkartarak Zeybek oynattı.



Sanatçı daha önce bir konserinde "Atatürk'ü sevmeyenle ahbaplık edemem" demişti.