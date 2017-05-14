Volkan Keskin: Ben de polis çocuğuyum!

◊ Set hayatıyla başlayalım. Nasıl gidiyor çekimler, yolunda mı her şey?

- Set çok yoğun ama biz mutluyuz. İşin verdiği hazla, ne kadar yorgun olursak olalım, çok keyif alıyoruz her şeyden. Şehir dışında olmamızın verdiği rahatlık da var tabii...

◊ Şehir dışında çalışmak zordur derler oysa...

- Zorlukları var tabii. Sonuçta kurulu düzenini bırakıp geliyorsun. Yaşadığın yeri özlüyorsun... İstanbul’u özleyeceğim hiç aklıma gelmezdi. Trafiğini bile özlüyorum bazen. Haftada bir de olsa gidip gelmek iyi geliyor bana.

◊ Gelelim Kürşad’a. Bize biraz ondan bahseder misiniz?

- Kürşad bir istihbaratçı. Görevi gereği sürekli kılık değiştiriyor. Bu durum da beni çok besliyor. Arkadaşlarımla sohbetlerimizde de hep söylüyorum. Herkesin görevi belli; kaymakam, polis, asker. Ben ise bir bölümde terörist kılığına giriyorum, diğer bölümde kaçakçıyı oynuyorum. Oyuncu için çok besleyici bir rol.





BU DİZİ İLE

HİSSİYATIMIZ DEĞİŞTİ

◊ Karaktere nasıl hazırlandınız? Destek aldığınız biri ya da bir kurum oldu mu?

- Evet, tabii. Danışmanımız Mete Yarar’ın yanı sıra PÖH’ler (Polis Özel Harekat) ve JÖH’ler (Jandarma Özel Harekat) her daim yanımızdalar sağ olsunlar. Nerede ne yapmamız, hangi durumda nasıl davranmamız gerektiğini gösteriyorlar.

◊ Peki bir istihbaratçının neler yaptığını, nasıl yaşadığını araştırdınız mı?

- Bir istihbaratçı kimliğini deşifre edemeyeceği için, gerçek hayatta onlarla tanışmak zordur. Ama ben polis çocuğuyum ve lojmanlarda büyüdüğüm için genel hatlarıyla konuya hakimim. Çocukluk arkadaşlarımdan biri polis, biri de jandarma oldu. Onlarla da sürekli irtibat halindeyim. Danışıyorum, soruyorum ve sürekli araştırıyorum.





“KEŞKE KÜRŞAD’I OYNASAM”

DEDİM, KISMET OLDU

◊ Babanız da polis olduğuna ve lojmanda büyüdüğünüze göre, diziden teklif geldiğinde karar vermekte tereddüt etmemişsinizdir sanırım...

- Hayır. Hatta en çok içime sinerek görüşmesine gittiğim proje oldu “İsimsizler”. Hatta senaryoyu okurken “Keşke Kürşad karakterini canlandırsam” dedim, kısmet oldu.

◊ Dizi, gerçek olayları anlatıyor. Bu durum sizi nasıl etkiliyor?

- Senaryoyu okurken ayrı, oynarken ayrı, izlerken ayrı duygulanıyorum. Hepimiz gündemi takip eden insanlardık, hâlâ da yakından takip ediyoruz. Ama “İsimsizler”le birlikte algımız da, hissiyatımız da arttı.

POLİS EŞLERİNDEN

ÇOK MESAJ GELİYOR

◊ Sosyal medyada rolünüzle ilgili nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- Polis ve polis eşlerinden çok mesaj geliyor. Bunlar çok anlamlı bizler için. Onların hayatını en doğru şekilde gösterdiğimiz için mutlular. Bir de evlilik teklifleri alıyorum.

◊ Gerçekten mi?

- Evet. (Gülüyor)

◊ Kürşad’ın aşk hayatını görecek miyiz dizide?

- Küçük küçük başladı bir şeyler ama bakalım. Sonrasında ne olacağına senaristlerimiz karar verecek. Ben de bekliyorum heyecanla.