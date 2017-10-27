Voleybol hakemliği ders oluyor

Voleybol hakemliği bir ders oluyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun üniversitelerle yaptığı görüşmeler sonucunda; Türkiye’de ilk kez üniversitelere “Voleybol Hakemlik Dersi (seçmeli)“ konulacak. Uygulamaya geçilen proje kapsamında; Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi’nin tüm bölümlerinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu ve Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nde verilmeye başlanan “Voleybol Hakemliği” dersi, Dicle, Selçuk ve Hacettepe Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Fakülteleri’nin ikinci yarıyıl programında olacak.

Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu (MHGK) tarafından görevlendirilen kişiler tarafından verilen Voleybol Hakemliği dersi, haftada iki saat ve toplam 14/16 haftadan oluşuyor. Eğitim yılı sonunda yapılacak sınavdan geçerli not alan öğrenciler bulundukları illerde aday hakem olarak görev yapabilecekler.





