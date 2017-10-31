Voleybol antrenörü tacizden tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Amasra Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'ne bağlı voleybol takımında oynayan S.D. (16), antrenörü N.B.'nin (31) yaklaşık 1 yıldır kendisine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla ilçe emniyet müdürlüğüne şikayette bulundu.
S.D.'nin, ailesiyle yaptığı şikayetin ardından gözaltına alınan N.B, adliyeye sevk edildi.
Evli ve 1 çocuk babası N.B, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.
Öte yandan, taşeron firmada çalıştığı öğrenilen N.B’nin, kurumla ilişiğinin kesildiği bildirildi.