Vodafone'un hem sloganı hem de logosu değişti!

Vodafone, tüm dünyada marka konumlandırma stratejisini, sloganını ve görsel kimliğini baştan sona yeniledi. Böyleceşirket, 2009 yılındaki “Power to you” sloganından bu yana ilk kez marka kimliğinde büyük bir değişime gitmiş oldu. Vodafone’un yeni marka konumlandırma stratejisi, gelecek hakkında iyimser olunması gerektiği düşüncesine odaklanıyor. Buna göre, önümüzdeki yıllarda yeni teknolojiler ve dijital servisler toplumsal dönüşümde önemli rol üstlenecek ve bireylerin yaşam kalitesini yükseltecek.

Hem slogan hem logo yenilendi

Şirketin “The future is exciting. Ready?” olarak belirlenen yeni sloganı, Türkiye’de “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” şeklinde kullanılacak. Yeni görsel kimlikte ise 1998 yılında yaratılan ve Vodafone’un simgelerinden biri haline gelen “ikonik logosu”, eskisine göre daha vurgulu bir biçimde kullanılacak. Yeni dönemde tüm pazarlama ve pazarlama iletişimi çalışmalarının merkezi tasarım ögesini oluşturacak. Logo, “tasarımda doğalcılık” akımına uygun bir 3D tasarım yerine yepyeni bir 2D tasarımla hazırlandı.

Vodafone markasının faaliyet gösterdiği 36 ülkede birden uygulanacak olan yeni strateji, Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan ve Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy’un katılımıyla düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Colman Deegan: “Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz var”

Tüm Vodafone ülkeleri için heyecan verici bir döneme girildiğini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Gelecek hakkında iyimser olmak için pek çok nedenimiz olduğuna inanıyoruz. Bilim ve teknoloji alanında yaşanan inovasyonlar toplumsal gelişimi son derece olumlu yönde etkiliyor. Vodafone olarak, yıllardır dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın yaşam kalitesini yükselten ve iş yapış biçimlerini dönüştüren yeni teknolojiler sunmanın gururunu yaşıyoruz. Yeni marka konumlandırmamızla da yeni trendlerin yeniden şekillendirdiği dünyamızda müşterilerimizin ve toplumların uyum sürecine ve başarısına destek olmayı hedefliyoruz.”



Engin Aksoy: “Müşterilerimizin dijital yol arkadaşı olacağız”

Hem Vodafone’un 33 yıllık tarihinde, hem de sektörde yeni bir sayfa açmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy ise şöyle konuştu:

“Vodafone olarak, son 10 yıldır Türkiye’nin dijital geleceğine liderlik etme vizyonuyla çalışıyoruz. Dijitalleşmeyi mümkün olduğu kadar çok insanın hayatına entegre edecek, dijital bağlantılı yaşamı bireyler ve kurumlar için kolay ve erişilebilir kılacak yenilikçi ürün ve servisler sunmaya odaklanıyoruz. Şimdi de yeni marka kimliğimizle birlikte dijitalleşme vizyonumuzda yeni bir açılıma giderek müşterilerimize geleceğin teknolojileri konusunda ‘dijital yol arkadaşlığı’ yapmayı hedefliyoruz. Bu heyecan verici yolculukta müşterilerimizin de desteğiyle başarılı ve ilham verici işlere imza atacağımıza inanıyoruz.”

Türkiye’de tarımdan eğitime pek çok alanda birey ve kurumları dijital teknolojilerle tanıştırarak geleceğe birlikte hazırlandıklarının altını çizen Aksoy, şöyle devam etti:

“Sadece teknoloji tüketen değil teknoloji üreten bir nesil yetiştirme hedefiyle tüm Türkiye’de 7-14 yaş arası çocuklara kodlama eğitimleri veriyoruz. Dünyanın ve Türkiye'nin uçtan uca dijital teknolojilerle donatılmış ilk akıllı köyünü kuruyoruz. Vodafone Park’ta hayata geçirdiğimiz akıllı stadyum altyapısıyla tüm dünyaya örnek olduk. Girişimcilikte Önce Kadın projemizle Türkiye’nin dört bir yanında kadınlara teknoloji ve girişimcilik eğitimleri vererek gelir elde etmelerini sağlıyoruz. Türkiye’de işletmelerin dijital haritasını belirlemek üzere geliştirdiğimiz Yarına Hazırım Platformu ile işletmelerin Dijitalleşme Endeksini %48’den %53’e çıkardık. Türkiye’nin tüm şehirlerini iş ortaklarımız ile beraber Akıllı Şehir’e dönüştürmeyi hedefliyoruz. Diğer yandan, Vodafone FreeZone ile 25 yaş ve altı gençlere yeni özgürlük alanları yaratırken, dijital müşteriler segmentimiz Vodafone Red ile abonelerimizin her ihtiyacını eksiksiz karşılayarak onlara tarifenin ötesinde bir dünya sunuyoruz.”