Vodafone'dan Düzce'deki çocuklara kodlama eğitimi

Türkiye Vodafone Vakfı'nın dijital geleceğe hazır nesiller yetiştirilmesi hedefiyle Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirdiği "Yarını Kodlayanlar" projesi kapsamında, Düzce'de aralık ayında başlatılan kodlama eğitimleri devam ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan, Türkiye Vodafone Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hasan Süel'in katılımıyla düzenlenen eğitimde, yaşları 7-14 arasında değişen 100 Düzceli çocuğa kodlama eğitimi verildi.

Proje kapsamında Düzce'de 2 ayda 3 eğitmenle 300 çocuğa kodlama eğitimi verilmesi hedeflenirken, böylece, Düzce ile birlikte Karadeniz Bölgesi'nde toplam bin 100 çocuğa ulaşılacak.

Etkinlikte konuşan Vodafone Türkiye CEO'su Deegan, Düzce'nin, kodlama eğitimi konusunda öncü bir şehir olduğunu belirterek, "Düzce Kodluyor projesiyle örnek bir girişim başlattı. Bu sayede binlerce Düzceli çocuk kodlama öğrendi. Vodafone olarak, çorbada bizim de tuzumuz olsun istedik ve Yarını Kodlayanlar projemizle Düzce'yi de kapsadık. Dijital dünyanın dili kodlama. Geleceğin meslekleri kodlamaya dayanacak. Her bir çocuğumuz kod yazmaya başladığında, Türkiye dijitalleşmiş olacak. Kodlamanın yaygınlaşması, yerli yazılım üretimini de teşvik edecek. Böylece Türkiye teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten bir nesle sahip olacak. Çocuklarımızı geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır da dernek olarak 20 yıldır toplumsal dönüşüm ve bilişim odaklı kalkınma alanlarında çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, "Yarını Kodlayanlar" projesiyle bilişim odaklı dönüşümü çocuklar aracılığıyla gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Son dönemde çocukların kodlama bilincinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları yoğunlaştırdıklarını ifade eden Hazır, "Çocukların erken yaşta bu becerilerinin geliştirilmesi ve bakış açılarının bu yönde oluşması için çalışıyoruz." dedi.

"Nisan 2018 itibarıyla 30 ilde 11 bin 500 çocuğa ulaşılacak"

Proje kapsamında, Nisan 2018 itibarıyla 30 ilde 11 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor. Projeye geçen yıl Suriyeli çocuklar da dahil edilerek Şanlıurfa, İstanbul ve Kilis'te 750'ye yakın Suriyeli çocuğa ulaşıldı.

Mart 2018'e kadar kodlama eğitimlerinin verileceği iller ise İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Edirne, Bursa, Manisa, Afyon, Denizli, İzmir, Aydın, Antalya, Mersin, Adana, Samsun, Trabzon, Malatya, Rize, Şanlıurfa, Siirt, Mardin, Gaziantep, Kars, Erzurum, Elazığ, Erzincan, Ankara, Kayseri, Konya, Eskişehir, Sivas şeklinde sıralanıyor.

Projede, çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, uygulama yapma, hikaye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Kodlama eğitimlerinde temel kodlama programı Scratch kullanılırken, ayrıca Nesnelerin İnterneti (IoT) uygulamalarının kodlanmasına yönelik Arduino eğitimleri de verilecek. Arduino eğitimlerinin ardından ulusal bir kamp düzenlenerek başarılı öğrenciler yurtdışında kodlama alanında dünyanın önde gelen platformlarıyla tanıştırılacak.