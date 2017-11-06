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    Vodafone üst yönetiminde önemli atama

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 10:28 | Son Güncelleme:

    Vodafone Türkiye’nin “müşteri odaklı dijital telekom operatörü” olma hedefi doğrultusunda oluşturulan Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 30 Ekim 2017 tarihi itibariyle Emre Ergun getirildi.

    Vodafone Türkiye’nin “müşteri odaklı dijital telekom operatörü” olma hedefi doğrultusunda oluşturulan Müşteri Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı pozisyonuna 30 Ekim 2017 tarihi itibariyle Emre Ergun getirildi. 

    Son olarak TEB’de Pazarlama Ödeme Sistemleri ve Müşteri Etkileşim Merkezi Grup Direktörü olarak görev yapan Emre Ergun, bundan önce Fibabanka’da Perakende Bankacılık ve Dağıtım Kanallarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı ve bu kapsamda bankanın Dijital ve Çoklu Kanal Stratejisini yürüttü. Öncesinde ise Credit Europe Bank bünyesinde sırasıyla Ukrayna ve Romanya’da Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. Ergun; Finansbank ve Citibank bünyesinde de Doğrudan Satış, Şube Satış, Tele-Marketing ve Çağrı Merkezi, Tüketici Finansmanı, Ürün Pazarlama, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazar Araştırmaları alanlarında da çeşitli görevler üstlendi.

    Ergun, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu, Marmara Üniversitesi’nde Bankacılık alanında yüksek lisans yaptı.

    Etiketler: atama
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