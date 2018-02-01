Vodafone Türkiye'nin servis gelirleri 2,3 milyar liraya ulaştı

Vodafone Türkiye'nin üçüncü çeyrek servis gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 2,3 milyar liraya ulaşırken, mobil abone sayısı 23,2 milyon oldu.

Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Vodafone Türkiye, istikrarlı büyümesini 2017-2018 mali yılının üçüncü çeyreğinde de sürdürdü.

Ekim-Aralık 2017 dönemini kapsayan üçüncü çeyrekte şirket, kesintisiz çift haneli büyümesini devam ettirerek, servis gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttırdı. Şirketin üçüncü çeyrekte servis gelirleri 2,3 milyar liraya ulaştı.

Üçüncü çeyrek itibarıyla akıllı telefon penetrasyonu yüzde 72 olan şirket abonelerinin veri kullanımı, 4.5G'nin de pozitif etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artarak yaklaşık 186 petabyte'a ulaştı. Şirketin 4.5G abone sayısı üçüncü çeyrekte 11 milyonu aşarken, üçüncü çeyrek sonu mobil abone sayısı 23,2 milyon olarak gerçekleşti.

Şirketin faturalı abone bazının toplam içindeki oranının yüzde 50,6'ya ulaşmasıyla Vodafone Türkiye tarihinde ilk kez faturalı abone bazı, faturasız abone bazını aşmış oldu.

Şirketin üçüncü çeyrekte sabit geniş bant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 132 bin net abone artışı ile 656 bine ulaşırken, sabit hizmetlerden elde ettiği servis gelirleri ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27,5 arttı. Vodafone Türkiye, kurumsal segment servis gelirlerini de üçüncü çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11 arttırdı.

"Üçüncü çeyrek, istikrarlı büyümemizi devam ettirdiğimiz güçlü bir dönem oldu"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan, 2017-2018 finansal yılının üçüncü çeyreğinin, istikrarlı büyümeyi devam ettirdikleri güçlü bir dönem olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çeyrekte, bir 'toplam telekomünikasyon şirketi' olarak hem 4.5G hizmetlerimize hem de toplam geniş bant hizmetlerimize odaklandık. Müşterilerimizin daha çok dijital dünya odaklı olduğunu ve daha çok data hizmetlerimizden faydalandığını görüyoruz. Bu durum, müşterilerimizin data kullanım oranlarında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81’lik büyüme olarak kendini gösterdi. Diğer yandan sabit hizmetlerimizde günden güne büyümemiz devam ediyor. Bu açıdan hem mobil hem sabit hizmetlerimizde hızlı bir büyüme göstermekten son derecede mutluyuz. Müşteri odaklı vizyonumuzla, Türkiye toplumuna ve ekonomisine katkıda bulunmayı sürdüreceğiz ve ülkenin potansiyeline güvenmeye devam edeceğiz."