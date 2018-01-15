Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Vodafone Red ile #Dünya Avucunuzda: Cape Town

    Vodafone Red ile #Dünya Avucunuzda: Cape Town

    Hürriyet Haber
    15.01.2018 - 10:40 | Son Güncelleme:

    Vodafone Red ile #Dünya Avucunuzda’nın dördüncü durağı Güney Afrika’nın 3 başkentinden birisi olan Cape Town! Burası adeta karnaval tadında bir şehir. Burası için; göz alıcı, bırakıp gidemeyeceğiniz, tadına doyamayacağınız, büyüleyici… gibi yüzlerce yakıştırmada bulunabilirsiniz. Biz de; İdil Yazar, Yonca Tokbaş ve Sezgin Yılmaz’la seyahat ettiğimiz bu mutluluk şehrinde gezip görülmedik yer bırakmadık. Burasının doğal güzelliklerini, akıl almaz derecede lezzetli yeme-içme rotalarını ve Cape Town’la ilgili en ayrıcalıklı önerileri bu ekipten dinlemek için bugün saat 11:00’de Hürriyet.com.tr Facebook hesabından Cape Town’dan canlı yayındayız!

    Tüm #Dünya Avucunuzda içerikleri burada

    Etiketler: vodafone red , Dünya Avucunuzda , cape town
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri