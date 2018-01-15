Vodafone Red ile #Dünya Avucunuzda: Cape Town

Vodafone Red ile #Dünya Avucunuzda’nın dördüncü durağı Güney Afrika’nın 3 başkentinden birisi olan Cape Town! Burası adeta karnaval tadında bir şehir. Burası için; göz alıcı, bırakıp gidemeyeceğiniz, tadına doyamayacağınız, büyüleyici… gibi yüzlerce yakıştırmada bulunabilirsiniz. Biz de; İdil Yazar, Yonca Tokbaş ve Sezgin Yılmaz’la seyahat ettiğimiz bu mutluluk şehrinde gezip görülmedik yer bırakmadık. Burasının doğal güzelliklerini, akıl almaz derecede lezzetli yeme-içme rotalarını ve Cape Town’la ilgili en ayrıcalıklı önerileri bu ekipten dinlemek için bugün saat 11:00’de Hürriyet.com.tr Facebook hesabından Cape Town’dan canlı yayındayız!