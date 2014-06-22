Vodafone RED Famous Cup’ta ilk gün geride kaldı

21-22 Haziran tarihlerinde Vodafone Red ve HTC’nin sponsorluğunda Bodrum’da devam edecek yarışlarda her yıl olduğu gibi televizyon ve sahne dünyasından ünlü isimleri renk katıyor.

Bu yıl etkinliğe katılacak ünlüler arasında Özge Ulusoy, Hande Subaşı, Zeynep Beşerler, Ece Erken, Gökçe Bahadır, Ümit Erdim, Gani Müjde, Yonca Evcimik, Berna Laçin, Billur Kalkavan gibi isimler yer alıyor.

Sanat, eğlence, spor ve basın camiasından ünlü isimler, yelken sporcularıyla birlikte yarışmanın ardından 22 Haziran Pazar günü (bugün) gerçekleşecek ödül töreninde bir araya gelecek.

Vodafone Red Famous Cup yelken yarışlarında, Red abonelerine yaz boyunca faydalanabilecekleri çok ses getirecekfırsatlar da duyuruldu. Çeşme veBodrum’un Babylon, Kuum beach, Fun Beach gibi en popüler beach’lerine %50 indirimli girebilen, seyahatlerinde de birçok avantaja sahip olan Vodafone Redaboneleri, kusursuz tasarımı ile ön plana çıkan HTC One (M8) ‘e de çok uygun fiyatlarla sahip olabilecekler.



Ülkemizde yelken sporunu ve denizciliği sevdirmek amacıyla 9 yıldır düzenlenen Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları, bu yıl da Vodafone ve HTC sponsorluğunda renkli ve heyecanlı bir mücadeleye sahne olarak ilk gününü tamamladı. Vodafone Red Famous Cup Yelken Yarışları’nda ünlü simalar teknelerde yelken yarışçılarıyla birlikte ilk gün sadece denizde yarışmadı, HTC One (M8) telefonlarıyla çekip #FamousCupHashTag’i ile instagram ve twitter’da paylaştıkları selfie’lerle sosyal medyada da yarışmaya başladılar.

Yelken yarışlarını ve en sevdiğiniz ünlülerin bu haftasonu Bodrum’da neler yaptığını görmek için tıklamanız yeterli .....

