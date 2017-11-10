Vodafone Park akıllı güvenlik teknolojileriyle korunuyor

On binlerce kişinin heyecan, coşku ve hayal kırıklığını bir arada yaşadığı futbol stadyumları; seyircilerin huzur ve emniyetini eksiksiz sağlamak için her geçen gün daha gelişmiş güvenlik sistemlerine ihtiyaç duyuyor. Teknoloji dünyasında yaşanan gelişmeler de ileri düzey, "proaktif" güvenlik çözümlerinin yükselişini tetikliyor. Böylelikle dev stadyumlar; gelişmiş video analiz algoritmaları, biyometrik teknolojiler, robotlar ve drone’lar, kısacası yeni nesil teknolojiler için mükemmel bir kullanım alanı hâline geliyor. Kalabalık bir insan topluluğunun aynı anda, pek çok farklı duyguyu yaşadığı stadyumlarda kontrolü sağlayabilmek, ailece maç izlemeye gelen taraftarları huzurlu kılabilmek; akıllı şehirlerde kullanılacak teknolojiler için de bir referans niteliği taşıyor.

Teknolojiyle birlikte insanların alışkanlıkları değişirken, güvenlik ihtiyaçlarını da bu dönüşüme ayak uyduracak trendler belirliyor. Mobilite ile birlikte akıllı cihazların hayatın merkezine oturması, güvenlik çözümlerinin de mobilleşmesine zemin hazırlıyor.



Teknolojilerin ürettiği veriyi bilgiye dönüştürmek ya da başka bir deyişle anlamlandırmak, şirketler için rekabet avantajına dönüşüyor. İleri düzey iş zekası yazılımları ile birlikte akıllı algoritmaların ürettiği veriler analiz edilip, olay henüz gerçekleşmeden proaktif biçimde önlem alabilen ve tehditleri engelleyen öngörüye dayalı güvenlik çözümleri oyunun kurallarını yeniden belirliyor.



Sensormatic, sunduğu entegre çözümler ile verimlilik ve operasyonel iyileşmenin uçtan uca hayata geçirilmesini sağlıyor. Şirket, sektörün önde gelen isimlerini misafir ettiği müşteri etkinliğinde, stadyumda kullanılan çözümleri yerinde anlattı. 3 Kasım Cuma günü Vodafone Park'da gerçekleşen etkinlikte, Sensormatic CEO'su İsmail Uzelli ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü Pazarlama’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu akıllı güvenlik çözümleriyle elde edilen faydaları firma yöneticileriyle paylaştı.



Taraftarlara en güvenli seyir deneyimini yaşatmak isteyen Beşiktaş JK, bu amaçla güvenlik kameralarından gelen yüksek çözünürlüklü görüntüleri analiz ederek, olayları kontrol altına alacak entegre bir sistemin kurulumu için Sensormatic ile çalıştı. Stattaki risk olasılıklarını tespit eden ve farklı alanlar için farklı güvenlik seviyeleri belirleyen şirket, yaptığı analizleri baz alarak stadyumun güvenliğini sağlayacak sistemi oluşturdu.



Şirket, Vodafone Park’da kurduğu sistem çerçevesinde 560’ın üzerinde yüksek çözünürlüklü IP kamera kullandı. Çözünürlük oranı 30 megapiksele kadar çıkan bu kameralar, stadın tümünü kontrol altına alacak şekilde yerleştirildi. Stadyum giriş ve çıkışlarının yanı sıra, tribünleri ve diğer ortak alanları da kontrol altında tutmaya olanak tanıyan kameralar, gelişmiş analizler yapabilen yazılımlarla anlık olarak görüntü aktarıyor.