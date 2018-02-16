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    Haberler >Teknoloji>Vodafone, GSMA Global Mobil Ödülleri'nde 3 dalda finalde

    Vodafone, GSMA Global Mobil Ödülleri'nde 3 dalda finalde

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 12:24 | Son Güncelleme:

    Vodafone Grubu, bu yıl 26 Şubat-1 Mart'ta İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek Dünya Mobil Kongresi kapsamında Dünya GSM Birliği (GSMA) tarafından verilecek olan ve GSM sektörünün Oscar’ı olarak bilinen 2018 Global Mobil Ödülleri’nde 3 dalda finale kaldı.

    Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, "En İyi Şebeke Yazılımı Buluşu" dalında, uzun dönemli hastalıklarda çocuklar ve gençlerin günlük aktivitelerinden geri kalmaması amacıyla geliştirilen avatar robot AV1 ile "Sağlığa Yönelik En İyi Mobil İnovasyon" dalında, elit atletlerin koşu performansını artırmak amacıyla geliştirilen Vodafone SUB2 uygulaması ve vücut sensörleri ile "En İyi Giyilebilir Teknoloji" kategorisinde finalist oldu.

    Ödüller, 27 Şubat'ta Barselona'daki Dünya Mobil Kongresi'nde yapılacak törende sahiplerini bulacak.

    Etiketler: vodafone , mobil dünya kongresi , teknoloji
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