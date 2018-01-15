Vodafone Discover Genç Yetenek Programı'na başvurular başladı!

Vodafone, geleceğin teknolojilerine liderlik edecek genç yetenekleri bünyesine katmaya devam ediyor. Çalışanlarının yüzde 60’ından fazlasını Y kuşağının oluşturduğu ve geçen yıl 79 binin üzerinde yeni mezun başvurusu alan Vodafone’un 2008 yılından beri sürdürdüğü Discover Genç Yetenek Programı’nın yeni dönem başvuruları, kariyer.net, vodafone.com.tr ve LinkedIn üzerinden başladı. Mart ortasına kadar sürecek başvurular sonucunda en az 40 genç yetenek Vodafone Türkiye’de tam zamanlı çalışma imkânına sahip olacak. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile bugüne kadar Vodafone bünyesine yaklaşık 300 genç yetenek katıldı.

Pınar Kalay: “Genç yeteneklerle büyüyoruz”

Geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Pınar Kalay, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, yeni mezun işe alımlarımızı, Vodafone’un global ölçekte tüm ülkelerinde uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Gelecekte Vodafone’un liderlik ekibinde görev alabileceğine inandığımız; yoğun bir eğitim ve gelişim yatırımı yaptığımız genç yetenekleri her yıl bu program aracılığıyla Vodafone Türkiye ailesine dahil ediyoruz ve onlara rotasyonlu çalışma modeli ile farklı uzmanlıkları uçtan uca deneyimleme imkânı sunuyoruz. Araştırmalar, gençlere kendilerini geliştirme ve gerçekleştirme fırsatı veren sektör, eğitim ve yurt dışı olanaklarının bir pozisyonu daha değerli hale getirdiğini gösteriyor. Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile bu olanaklara ulaşmak bir hayal olmaktan çıkıyor. Bu programla bir yandan geleceği şekillendirirken, bir yandan da dijital dönüşümün liderleri olabilecek, çevik çalışma yöntemlerine sahip genç yetenekleri keşfediyoruz. Geleceğin heyecan verdiğine inanan ve bizimle aynı heyecanı paylaşan tüm genç mezunları, programımızın yeni dönemi için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.

İki yıllık özel program

Üniversite 4. sınıf öğrencileri ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş tecrübesi bulunan yeni mezunlar için özel hazırlanmış bir kariyer programı olan Vodafone Discover Genç Yetenek Programı ile Vodafone’a katılan genç yetenekler, ilk yıl 2 farklı bölümde rotasyon gerçekleştirerek hem teknoloji/telekomünikasyon sektörünü, hem de Vodafone’u yakından tanıma ve kariyerlerine daha bilinçli tercihler yaparak başlama imkânı buluyorlar. Genç yetenekler, sadece Vodafone’da bulunan ve toplam 4 hafta devam eden bir oryantasyon programına dahil olarak, Vodafone bayilerinde satış yapmaktan sahada baz istasyonu kurulumuna kadar pek çok farklı konuyu hem teorik hem pratik anlamda deneyimleyebiliyorlar. Discover’lar 1 yılın sonunda grup çalışmaları, seminerler, atölyeler, eğitimlerden oluşan 12 aylık özel bir gelişim programına dahil oluyorlar. Ayrıca Vodafone’un mentorluk uygulamasından da faydalanabiliyorlar.

Yurt dışında çalışma fırsatı

Global bir şirkette çalışmanın avantajını da kullanabilen Discover’lar, 2 yıllık çalışmalarının ardından değerlendirme merkezinde başarılı olurlarsa “Global Columbus Programı” ile 2 yıl farklı bir Vodafone ülkesinde görev yapabiliyorlar. Columbus Programı dışında da yayınlanan ilanlar aracılığıyla farklı lokal ve global fırsatları değerlendirebiliyorlar.