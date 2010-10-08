Vodafoneâ€™dan kapsama garantisi

TÃ¼rkiyeâ€™nin her yerindeki Vodafoneâ€™lulara nerede olursa olsunlar ulaÅŸmak Ã§ok kolay! TÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™yi kapsama sÃ¶zÃ¼ veren Vodafone, her alanda yaptÄ±ÄŸÄ± yeniliklerle, mobil iletiÅŸim alanÄ±nda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k markasÄ±nÄ± tercih etmenin avantajÄ±nÄ± tÃ¼m mÃ¼ÅŸterilerine yaÅŸatÄ±yor. Mevcut durumda 10.988 baz istasyonu ile TÃ¼rkiye nÃ¼fusunun %98.14â€™Ã¼ ve TÃ¼rkiye coÄŸrafyasÄ±nÄ±n %82.10â€™u Vodafoneâ€™un kapsama alanÄ±nda.



Son 3 yÄ±lda 2 kat arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ± baz istasyonu sayÄ±sÄ±nÄ± daha da yukarÄ±Â Ã§ekerekÂ kapsama alanÄ±nÄ± en Ã¼st seviyeye Ã§Ä±karmayÄ± amaÃ§layan Vodafone, Mart sonuna kadar eklenecek 1000 yeni baz istasyonuyla bu amacÄ±nÄ± da gerÃ§ekleÅŸtirerek tÃ¼m TÃ¼rkiyeâ€™de ulaÅŸÄ±lmayan nokta bÄ±rakmÄ±yor.Kapsama alanÄ±nÄ± geniÅŸletirken, mevcut baz istasyonlarÄ±nÄ± da son teknolojiyle yenileyerek yaygÄ±n kapsama alanÄ±nÄ±n yanÄ±nda gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§ekim kalitesi garantisi de veriyor.Vodafone, mÃ¼ÅŸterilerine bu vaatlerini bizzat deneyimleme fÄ±rsatÄ± da sunuyor.NumarasÄ±nÄ± Vodafoneâ€™a taÅŸÄ±yan kullanÄ±cÄ±lar eÄŸer memnun kalmazlarsa para iadesi alabilecekler.



KullanÄ±cÄ±larÄ±na deneyim ve profesyonelliÄŸi ile, mobil iletiÅŸim alanÄ±nda da en Ã¼stÃ¼n hizmeti almanÄ±n avantajlarÄ±nÄ± ve kolaylÄ±klarÄ±nÄ± yaÅŸatmayÄ± amaÃ§layan Vodafone,TÃ¼rkiyeâ€™de bir ilki gerÃ§ekleÅŸtirerek kapsama alanÄ± vaadinde de dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k gsm operatÃ¶rÃ¼ olmanÄ±n farkÄ±nÄ± ortaya koyuyor.KullanÄ±cÄ±larÄ±na, daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ bir kampanya ile Ã§ekimÂ kalitesini deneyimleme fÄ±rsatÄ± sunuyor.Kampanya boyunca, numarasÄ±nÄ± ilk kez Vodafoneâ€™a taÅŸÄ±yan herkes 1 ay deneme sÃ¼resine tabi oluyor.



Bu sÃ¼renin sonunda Vodafone Ã‡aÄŸrÄ± Merkeziâ€™ni arayarak Vodafoneâ€™un kapsama kalitesinden memnun kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± beyan eden kullanÄ±cÄ±lara, deneme sÃ¼resi boyunca yaptÄ±klarÄ± tÃ¼m harcamalar iade ediliyor.Åžimdi siz de numaranÄ±zÄ± taÅŸÄ±yarak Vodafoneâ€™un avantajlarla dolu dÃ¼nyasÄ±na adÄ±m atabilirsiniz.

Vodafone kendisine gÃ¼veniyor beÄŸenmezseniz paranÄ±zÄ± iade ediyor. NasÄ±l mÄ±?Â Â Â Â Â Â



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