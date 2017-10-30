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    Vodafone 39. İstanbul Maratonu kayıtları başladı

    Hürriyet Haber
    30.10.2017 - 14:16 | Son Güncelleme:

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” temasıyla 12 Kasım Pazar günü düzenlenecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu öncesinde 8 km Halk Koşusu kayıtları başladı.

    Vodafone İstanbul Maratonu’nda yer alan ve her yıl Halk Koşusu adı ile 100.000'den fazla vatandaşımızın katıldığı 8 km'lik yürüyüş etkinliği bu yıl “Çocuklarımızın geleceği için koşuyoruz” teması ile gerçekleştirilecek.

    Halk Koşusu tişörtleri Yenikapı Maraton ve Spor Fuarı’nda dağıtılacak
    100.000'den fazla vatandaşımızın katılması beklenen Halk Koşusu'nda katılımcılar; 9-11 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde Türkiye’nin En Spor Fuarı sloganı ile düzenlenecek olan Maraton ve Spor Fuarı'ndan Halk Koşusu tişörtlerini alabilecekler.

    Halk Koşusu 09.45’te Altunizade’de verilecek startın ardından bu yıl ilk kez Vodafone Park’ta son bulacak. Yüz binlerin Boğaz'ın eşsiz manzarasında buluşacağı Halk Koşusu, yine renkli görüntülere sahne olacak. Vodafone Park’taki şenlik alanında da tüm İstanbullular için gün boyu sürpriz eğlenceler düzenlenecek.

    Vodafone 39. İstanbul Maratonu Halk Koşusu'na katılmak isteyen vatandaşlarımız, meydanlarda kurulan stantlardan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul tesislerinden kayıtlarını yaptırıp göğüs numaralarını alabilecekler.

    Koşuya kayıt yaptırmak isteyenler güncel kayıt noktalarını 30 Ekim Pazartesi tarihinden itibaren www.maraton.istanbul/halk-kosusu adresini ziyaret ederek öğrenebilirler.

    Etiketler: koşu
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