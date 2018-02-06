VJ Bülent: Emekliliğimi bekliyorum



SSK’dan emekli olduğunu belirten 47 yaşındaki VJ Bülent, SGK primlerinin dolduğunu hatta primlerinden daha fazla gün çalıştığını dile getirdi. VJ Bülent, emekli maaşını alabilmek için yaşının dolmasını beklediğini, zamanında işsizlik maaşı aldığını kaydetti. Edirne’de yöresel yemeklerin sunulduğu restorana gelen VJ Bülent, ekmeğini, yoğurdunu ve turşusunu kendisinin yaptığını söyledi.



"Öyle renkli bir dönemin içindeymişim ben"



VJ Bülent, kanallarda VJ’lik mesleğinin de bittiğini belirterek, "Mesleğe 1996 yılında başladım. VJ ve DJ arasındaki fark, DJ radyo diskini döndüren VJ de videoyu döndüren kişidir. Biri radyoda bir televizyonda sunum yapar. VJ mesleği bizimle beraber başladı. Rahmetli Defne Joy Foster da vardı. 14 sene Kral TV’de VJ’lik yaptım. Ben başladığım dönemde VJ’lik başlamıştı. Ben VJ’likten ayrıldım. Ben ayrıldıktan sonra VJ’lik mesleği bitti. Hala o kanallarda hiçbir sunucu yok. Sunum yapmıyor. Makineler döndürüyor videoları. Bir dönemmiş gerçekten, ben ayrıldıktan sonra anladım. Öyle renkli bir dönemin içindeymişim" dedi.



"Doğal hayata geri döndüm"



Meslekten ayrıldıktan sonra doğal yaşamayı tercih ettiği ifade eden VJ Bülent, "Hiç bir şey yapmıyorum. Yapmak da istemiyorum. Hayat akışında devam ediyor. Huzurlu, sakin bundan sonra hayatımın geri kalanını ailem ve daha çok sevdiklerimle geçirmek için uzak kaldım İstanbul’dan. İstanbul’dan taşındım. Çok mutluyum. Keşke daha önce yapabilseydim. O zaman maddi ve manevi özgürlüğüm yoktu. Deli gibi çalışıyordum. İyi ki de çalışıyormuşum. Gençlikte çalışılıyor. Şu anda genç ruha sahip hissetmiyorum kendimi. Yılların yorgunluğu var. Dizilerde oynadım. Sinema var. Televizyon programları. Bir ömür çalıştım. Ama şimdi bir şey yapmıyorum. Doğal hayata geri döndüm. Yoğurt mayalamayı öğrendim. Ekmek nasıl yapılır öğrendim. Turşu yapıyorum. Bunlar bana keyif veriyor. Bahçemde biber, domates yetiştiriyorum mevsiminde" şeklinde konuştu.



"Bir evim var ve başka hiçbir şeyim yok"



Primlerinin dolduğunu, emekli maaşı alabilmek için yaşının dolmasını beklediğini belirten VJ Bülent, "3 bin 600 gün dolması gerekiyormuş. Benimki 5 bin gün olmuş. Ben yaşı bekliyorum açıkçası. Yaşım dolunca emekli maaşı almaya başlayacağım. Ben SGK’dan emekli bir VJ’yim. İşsizlik maaşı aldım. O bana devletin verdiği bir haktı. Küçük bir paraymış ama bana bereketli geldi, güzeldi. Öyle de bir dönem yaşadım. Emekli olacağımı düşünemiyordum. Bir evim var ve başka hiçbir şeyim yok" dedi.



