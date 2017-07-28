Hürriyet>Kelebek Magazin>Keyif Haberleri>Vizyonda randevumuz var

Vizyonda randevumuz var

Yer yer renklenen renklenen, yer yer kalitesiz yapımlarla aksaklığa uğrayan beyaz perde bu hafta kesinlikle iyileşme gösteriyor.

Hürriyet Haber
28 Temmuz 2017 - 17:12:00

eçtiğimiz hafta vizyona giren Dunkirk, çıtayı her ne kadar yükseltmiş olsa da önümüzdeki hafta için 2 kaliteli yapımla buluşmamız var. Özel kurgular yaratan Luc Besson’un yeni filmi Valerian ve David Leitch’in başrolünü Charlize Theron’a verdiği Sarışın Bomba, bu haftalarda Dunkirk’ten sonra yeniler arasından izleyebileceğimiz en kaliteli seçenekler gibi duruyorlar.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu - Valerian and the City of a Thousand Planets

Luc Besson’un Valerian’ına gelirsek filmin başrollerini Cara Delevingne ve Dane DeHaan paylaşıyor. Ekstra olarak Clive Owen ve Rihanna’yı göreceğiz filmde. Söz konusu film 28. yüzyılda geçiyor. Bin gezegenden gelip Alpha’da bir araya toplanmış bütün ırklar barış içinde yaşamakta ancak düzeni bozacak bir grup işin içine giriyor. Ajanların ise bu durumu çözmek için sadece 10 saatleri var. Luc Besson’u zaten 5. Element’ten biliyoruz. Bu renkli gezegende aksiyona doyacağız. Bu sebeple güvenimiz tam yeni filminde.

Sarışın Bomba - Atomic Blonde

Charlize Theron’u bir aksiyon filminde görmek biraz değişik olacak ama fragmandan kötü olmayacağını anlıyoruz en azından. Sarışın Bomba’da Charlize Theron, soğuk savaş döneminde İngiliz gizli servisi olan MI6’e çalışan Lorraine Broughton’u canlandırıyor. Soğuk savaşın son günlerinde Berlin’e görevi gereği gönderilir. Orada ise ona yardım edecek kişi David Parcival (James McAvoy) ile temasa geçer. Berlin o sıralar çok tehlikelidir. Ancak bütün zorluklara rağmen görevini yerine getirmesi gerekmektedir Lorraine’in. Başroller izletir diyoruz. Fazla söze gerek yok.

gerekeniyap.com tarafından hazırlanmıştır.

Son Güncelleme : 28 Temmuz 2017 - 17:12:37
Etiketler: Luc Besson , David Leitch , Valerian and the City of a Thousand Planets
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Koç Burcu
      21 Mart - 20 Nisan

      Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

      Boğa Burcu
      21 Nisan - 20 Mayıs

      Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

      İkizler Burcu
      21 Mayıs - 20 Haziran

      Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

      Yengeç Burcu
      21 Haziran - 22 Temmuz

      Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

      Aslan Burcu
      23 Temmuz - 23 Ağustos

      Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

      Başak Burcu
      24 Ağustos - 23 Eylül

      Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

      Terazi Burcu
      24 Eylül - 23 Ekim

      Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

      Akrep Burcu
      24 Ekim - 22 Kasım

      Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

      Yay Burcu
      23 Kasım - 21 Aralık

      Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

      Oğlak Burcu
      22 Aralık - 20 Ocak

      Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

      Kova Burcu
      21 Ocak - 18 Şubat

      Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

      Balık Burcu
      19 Şubat - 20 Mart

      Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri