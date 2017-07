Vizyonda randevumuz var

eçtiğimiz hafta vizyona giren Dunkirk, çıtayı her ne kadar yükseltmiş olsa da önümüzdeki hafta için 2 kaliteli yapımla buluşmamız var. Özel kurgular yaratan Luc Besson’un yeni filmi Valerian ve David Leitch’in başrolünü Charlize Theron’a verdiği Sarışın Bomba, bu haftalarda Dunkirk’ten sonra yeniler arasından izleyebileceğimiz en kaliteli seçenekler gibi duruyorlar.

Valerian ve Bin Gezegen İmparatorluğu - Valerian and the City of a Thousand Planets

Luc Besson’un Valerian’ına gelirsek filmin başrollerini Cara Delevingne ve Dane DeHaan paylaşıyor. Ekstra olarak Clive Owen ve Rihanna’yı göreceğiz filmde. Söz konusu film 28. yüzyılda geçiyor. Bin gezegenden gelip Alpha’da bir araya toplanmış bütün ırklar barış içinde yaşamakta ancak düzeni bozacak bir grup işin içine giriyor. Ajanların ise bu durumu çözmek için sadece 10 saatleri var. Luc Besson’u zaten 5. Element’ten biliyoruz. Bu renkli gezegende aksiyona doyacağız. Bu sebeple güvenimiz tam yeni filminde.

Sarışın Bomba - Atomic Blonde

Charlize Theron’u bir aksiyon filminde görmek biraz değişik olacak ama fragmandan kötü olmayacağını anlıyoruz en azından. Sarışın Bomba’da Charlize Theron, soğuk savaş döneminde İngiliz gizli servisi olan MI6’e çalışan Lorraine Broughton’u canlandırıyor. Soğuk savaşın son günlerinde Berlin’e görevi gereği gönderilir. Orada ise ona yardım edecek kişi David Parcival (James McAvoy) ile temasa geçer. Berlin o sıralar çok tehlikelidir. Ancak bütün zorluklara rağmen görevini yerine getirmesi gerekmektedir Lorraine’in. Başroller izletir diyoruz. Fazla söze gerek yok.

