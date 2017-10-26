Vizyon öncesi büyük buluşma!

Youtube videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan 3 fenomen Fırat Sobutay, Melih Abuaf ve Alper Rende’nin macera ve komedi dolu, arkadaşlığın da ön planda olduğu bir yol hikayesini beyazperdeye taşıyan “OHA Diyorum” filmi Türkiye’de bir ilke imza atacak. Film, vizyon tarihi 3 Kasım’dan 6 gün önce 1000 kişilik özel bir gösterimle seyircisiyle buluşacak.

Cevahir AVM Cinemaximum salonlarında 28 Ekim Cumartesi günü 16:00 seansında OHA Diyorum filmi gösterilecek. Gösterimden hemen önce ise büyük bir buluşma gerçekleşecek. Filmin oyuncuları saat 15:00’da alana gelerek, sevenleriyle söyleşi gerçekleştirecek.

Yapımcılığını Muhteşem Tözüm’ün, yönetmenliğini ve senaristliğini Ersan Özer’in üstlendiği “OHA Diyorum” un fragmanı şimdiden beş milyon izlenme sayısına ulaştı.