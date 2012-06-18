Vizesiz Yunan adalarını Türkler çok sevdi

Ege denizindeki adalara gemiyle seyahatlerde vize istenmeyince Türk turistleri rotalarını Yunan Adaları’na çevirdi. Türk tatilcilerin adalar arasındaki ilk tercihleri Mikonos, Santorini ve Rodos Adası. Rodos tarihsel, Santorini romantik dokusuyla dikkat çekiyor. Mikonos ise çılgın eğlencelerin adresi olarak ilgi görüyor. Bu yıl adaların geçen yıllara oranla daha fazla rağbet göreceği belirtiliyor. Biz de kruvaziyerle adaları keşfettik. İşte gözlemlerimiz...Vizesiz Yunan seferleri için Aegean Paradise gemisi, 650’ye yakın Türk yolcuyla birlikte 18.30’da İzmir limanından demir aldı.

MERSİN'DEKİ KIZ KALESİ SAHİLİ ARTIK DAHA TEMİZ Mersin’de, okulların kapanması ve hava sıcaklığının artması plajlara canlılık getirdi. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği kentin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kızkalesi’nde yapılan çalışmalar da tatilcilere rahat bir nefes aldırıyor.

Geçtiğimiz yıllarda soyunma kabininin eksikliği ve rengarenk güneşliklerin görüntü kirliliği yarattığı turizm beldesinde yürütülen peyzaj çalışmaları tatilcilerin konforunu yükseltti. Kızkalesi Belediye Başkanı Mustafa Kale, yeni sezona hazır olduklarını belirterek, daha önce kendilerinin kontrolünde olan plajları, artık özel firmanın işleteceğini söyledi. Denize girmek ve kumsalda güneşlenmek isteyen herkesin sahile gelebileceğini, ancak şezlong ve şemsiye ihtiyacı olanların ücret ödeyeceğini belirten Kale, “Artık tatilciler güvenli tatilin yanında, çevresi de temiz bir Kızkalesi sahili bulacak. Sahilde sezon boyunca özel güvenlik ekipleri görev yapacak” diye konuştu.

Gemide aralarında Türklerin de bulunduğu çeşitli ülkelerden 280 güler yüzlü mürettebat vardı. Tura katılan yolcular, İzmir Limanı’ndan çıkışı ve geminin Ege’ye doğru açılmasını güverteden izliyordu. Gece karanlığının çökmesiyle önce yemek yenildi. Ardından geminin tiyatro salonuna geçildi. Çünkü burada eğlence vardı. Geminin animasyon grubu, ilginç şovlar yaptı. Eğlence diskotekte sabaha kadar süren danslarla devam etti. Sabahın ilk saatlerinde gemi Rodos’a yanaştı.

RODOS DİĞER ADIYLA GÜNEŞ ADASI

Rodos, Ege Denizi’ndeki ”Oniki Adalar’ın en büyüğü. Ayrıca Yunanistan’ın en doğu ucundaki ada. Gemi limana yanaşırken limanın hemen karşısındaki Rodos Kalesi sizi karşılıyor. Hisar burçlarının aralarından kubbeler, minareler görünüyor. Rodos’ta, Türkler’e ait çeşitli vakıflar, 2 bin 250 cilt el yazması bulunan bir kütüphane, üç hamam, 12 Osmanlı çeşmesi, bir tekke ve 28 cami var. Tapınak Şövalyeleri tarafından inşa edilmiş kalesi ve Ortaçağ’dan kalma Kaleiçi mahallesi UNESCO Dünya mirası listesinde. Yolcular gemiden inerken, inenlerin bir bölümü plajlara, diğer bir bölümü alışverişe, bir bölümü de adadaki tarihi eserleri görmeye gitti. Limandan ayrılış saati 18.30. Kalkış saatine kadar herkes kendine göre Rodos’un tadını çıkardı. Yoğun bir günün ardından bu kez gemideki eğlencelere katıldık. Üst güvertede müzik yapan Kolombiyalı gurubu kaçırmak büyük kayıp sayılıyor. İlerleyen saatlerde tiyatro salonunda Yunanistan’ın ünlü kadın sanatçısı Kaiti Garbi sahne aldı.





SANTORİNİ’DE ROMANTİZM DORUKTA

Bir sonraki liman ise Santorini Adası. Buraya sabah saat 07.00 civarında geldik. Tüm dünyaca bilinen bir turizm noktası Santorini Adası, aslında yanardağ üzerine kurulmuş bir şehir. Adanın yamaçlarındaki bembeyaz evler uzaktan maket gibi görünüyor. Limana yolcu gemileri yanaşamadığı için gemiler açıklara demirliyor. Yolcular sahile dev motorlarla ulaştırılıyor. Şehre çıkmak için finüküler sistemli dört kişilik kabinler var. Dileyenler bu sistemin kabinlerine binerek yerleşim bölgesine ulaşıyor. Dileyenler de ‘tabana kuvvet’ diyerek merdivenlere yöneliyor. Üçüncü bir alternatifse bence en eğlencelisi: Tepeye katırlarla çıkmak. Santorini çok güzel manzaralara sahip olduğundan, yukarı çıkan herkesin elinde büyüklü küçüklü fotoğraf makineleri vardı. Bembeyaz kenti ve masmavi denizi fotoğrafladılar. Sonra da daracık sokaklar arasında kaybolup romantik kenti tanımaya çalıştılar. Denize hâkim tepelerdeki kafeler ve restoranlarda oturup manzaraya bakmak yorgunluğumuzu aldı.

MİKONOS’TA EĞLENCENİN SINIRI YOK

Geminin son durağı ise çılgınlar adası Mikonos. Gaylar ve lezbiyenler adası olarak da bilinen Mikonos’a gemi gece saat 22.00’de yanaştı. Bu saatler hiç de geç değil. Çünkü adadaki eğlence o saatlerde yeni başlıyor, sabahlara kadar sürüyor. Sabah eğlenceden sonra yataklarına ulaşabilenler şanslı. Kimileri sahillerde kumların üzerinde sabahı karşılıyor. Kahvaltı sonrasında ayılmak için en ideal yöntem plaj. Mikonos’un en gözde plajları Paradise ve Süper Paradise. Her ikisinde de müzik öğle saatlerinde başlıyor, sabaha kadar sürüyor. Bir gece önceki sarhoşluğunu atanlar, DJ’lerin yüksek volümlü müzikleriyle yeniden içkilerini alıp kendilerini eğlenceye atıyor. Bu arada masaların üzerinde dans ve erotik şovlar yapılıyor. Plajlara giriş ücretsiz. Sadece şezlong ve şemsiye ücretli. Türk turistler Süper Paradise plajını daha fazla tercih ediyor. Çünkü bu plajın bir de ‘çıplaklar bölümü’ var.

VİZESİZ TURLARDA PATLAMA

Etstur Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy, vizesiz turlarda bu yaz patlama yaşanacağını ileri sürüyor. Ersoy, Türk tatilcilerin yurtdışı seyahat alışkanlığının son yıllarda yüzde 15’ler seviyesine ulaştığını belirtiyor. Gemi turlarında yaşanan büyümenin ise yüzde 100’ün üzerine çıktığını söylüyor: “1 Haziran’da İzmir Limanı’ndan ilk seferini yapan Aegean Paradise ile misafirlerimize hem uygun seçenekli hem de ayrıcalıklı bir gemi seyahati hizmeti veriyoruz. 3 İzmir, 4 İstanbul çıkışlı olmak üzere 9 vizesiz tur seçeneği ile yıl sonuna kadar 30 sefer planlıyoruz. Bu yıl 327 kamaralı gemi ile başladık. Biz başlangıçta İstanbul, İzmir gibi büyük kentlerden talep geleceğini düşünüyorduk ama Anadolu’nun çok farklı kentlerinden yoğun ilginin gelmesi bizi şaşırttı. Kruvaziyer ile tatili dünyada 18 milyon kişi yapıyor. Türkiye’de ise 2011’de sadece 55 bin kişi denizlerde gezdi. Biz sadece bu yıl 77’si balkonlu 327 kabini, 8 yolcu güvertesi ile vizesiz Yunan Adaları turları yapan gemimizle İzmir ve İstanbul çıkışlı birbirinden farklı 9 vizesiz tur seçeneği sunuyoruz. 4 ay boyunca gerçekleşecek olan 30 seferin 22’si İzmir, 9’u İstanbul çıkışlı olacak. 2012 Eylül sonuna kadar, gemimiz ile 20 bin kişi taşımayı hedefliyoruz.”