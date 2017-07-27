Vizesiz ve uygun fiyatlı: Saraybosna gezi rehberi

1. Mostar Köprüsü

Saraybosna'nın en önemli simgelerinden olan Mostar Köprüsü, Neretva Nehri'nin üzerinde büyüleyici bir mimariye sahip. Şehre adım atanların ilk durağı olan bu köprü, 2003 senesinde tekrar inşa edilerek yenilenmiş.

2. Kravice Şelalesi

Saraybosna'nın cennet köşelerinden biri olan Kravice şelalesi, şehrin en ünlü doğal güzellikleri arasında. Özellikle yaz aylarında serin bir kaçış noktası olan şelale, şehre gelen turistlerin akın ettiği bir yer.





3. Umut Tüneli

Bosna Hersek Savaşı sırasında altından binlerce kişinin geçtiği Umut Tüneli, havalimanına doğru uzanan bir tünel. Savaşın acı yüzünü hissedebileceğiniz bu müze konseptli tünelde duygu dolu anlar yaşayabilirsiniz.

4. Poçitel Köyü

Saraybosna'da bulunan son Osmanlı köyü olarak bilinen Poçitel, nehrin yakınında bulunuyor ve köprüye geleneler tarafından ziyaretçi akınına uğruyor.





5. Baş Çarşı

Sarabosna'nın en eski pazar yerlerinden biri olan Baş Çarşı'da, hareketli ve her daim canlı yapısı ile gezginlerin en çok uğradıkları yerler arasında. Baş Çarşı, Saraybosna mimarisini görmek ve şehre özgü hediyelik eşyaları incelemek için de doğru bir adres.





6. Blagaj Tekkesi

Şehrin en mistik noktalarından biri olan Blagaj Tekkesi, eskiden dervişlerin uğrak adresleri arasındaymış. Huzur bulmak ve dini bir mekan görmek için Blagaj Tekkesi'ne uğramalısınız.

7. Sebil

Baş Çarşı'da yer alan Sebil, ahşap mimarisi ile göz alıcı bir yapıda. 2006 yılında restorasyon çalışmaları tamamlanan Sebi Mehmet Paşa tarafından yaptırılmış şehrin önemli eserlerinden biri.





8. Latin Köprüsü

Şehrin önemli yapılarından biri olan Latin Köprüsü, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden birini sunuyor. 1541 yılında yapılmış olan köprü çeşitli renovasyon çalışmaları ile günümüze kadar gelebilmiş.





9. Bosna Kahvesi

Bosna Hersek'e özgü olan Bosna Kahvesi, özel kahve setleri ile ikram edilen lezzetli bir yerel kahve. Kahvenizi Mostar köprüsüne karşı içerek şehrin tadını çıkarabilirsiniz.

10. Yeme-içme

Cevapi: Saraybosna'nın en meşhur yemekleri arasında bulunan Cevapi, yağlı ekmek yanında köfte, sos ve soğan ile servis edilen bir yemek. Şehrin tüm restoranlarında bulabileceğiniz bu lezzeti mutlaka denemelisiniz.

Boşnak Böreği: Boşnakların en ünlü lezzeti olan Boşnak böreği, kıymalı, ıspanaklı ve patatesli çeşitleri ile damakları çatlatıyor. Böreğin yanında ayran içmek şart.