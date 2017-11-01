Vizeler is coming

Yeni akademik yılın ilk sınavları olan vizeler birçok üniversitede başladı, bazıları ise gün sayıyor. Özellikle bazı üniversite hazırlık ve birinci sınıf öğrencileri daha okula alışamadan bu ‘yeni sınav’ modeliyle karşılaşmalarından tedirgin oluyorlar. İlk vizeler az konuyu kapsadığı için aslında çalışılması en kolay sınavlardır. Öğrenciler arasında “Daha finaller var” olarak da bilinen sınavlara hazırlık için bilinmesi ve dikkat edilmesi gerekenleri derledik:



FİNALLERE BEL BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL

- Özellikle vizelerden önceki son derslere mutlaka katılın. Hocalar sınavda çıkacak önemli noktaların üzerinden geçebilirler. Bunu açıkça söylemeyenler olsa bile genellikle son tekrarlarda sınavlarda soracakları konulara değiniyorlar.

- Eksik notlarınızı tamamlayın. Kaçırdığınız ders notları olabilir. Bazen bir ders bir soru anlamına gelebilir. Bu noktada ön sıraların müdavimlerinden destek almakta yarar var.

- Vizeler genellikle ilk sınavlar olduğu için çok fazla önemsenmiyor. Sonrası için, “Daha finaller var, bütünlemeler var” denilebilir. Ancak sonra sınavda sorumlu olunan konular artacağı için finallere bel bağlamamak gerekiyor. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Az konulu vizelere çalışmak, finaller için de bir avantaj.

- Anlamadığınız bir konuda çalışan arkadaşınızdan destek isteyebilirsiniz. Bu tabii ki sınavda değil, sınav öncesinde olmalı. Özellikle sınav saatinden kısa bir süre önce arkadaşınızdan anlamadığınız bir konunun özetini dinleyebilirsiniz. Bu hem sizin hem de arkadaşınız için faydalı olacaktır.



‘DAHA OKULA ADAPTE OLAMAMIŞKEN’

Vizelere hazırlanan öğrencilerden bazılarının Twitter’daki yorumları şöyle:

MerveCelikkaya @merveclkya: Ne ara geldi bu vizeler... Ben daha okula adapte olamamışken..

Gökay @cnggky: Vizeler bitse de biraz rahatlasak.

Fatma Özcan @Fatma0711: Vizeler de ne dür yaaa?! sınavlar gelene kadar gayet huzurlu, rahat bir hayatım vardı

Aybüke. @minnakros94: Düşündümde vizeler geliyor..

Hayrunnisa Gülbay @nisaizm: Vizeler geldi :(

Burcu @burcutezell: Biz daha alışamadık vizeler gelmesin

Özgee @MerkezNirvana: Ansızın akla gelen “lan vizeler geliyor hiçbir şey bilmiyorum ne yapıcam ben” düşüncesi...

NUR BANU@trhnurbanu1453: Bütün vizeler akşam saatlerine konmuş, son sınıf olmanın çilesi

Ahmet Akyıl @AhmetAkyl7: Keşke vizeler kaldırılsa.

Dyt. Mavi @Uzayliysamdemek: Tam da bu havalarda şehrimin deniz kokulu sahilinde yürümek istiyorum ama vizeler bırakmıyor peşimi