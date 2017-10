Vize yorumu: Türkiye kabile devleti değildir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko Kiev’de bir araya geldi. İki lider baş başa görüşme ve ardından yaptıkları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nın ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Basın toplantısında ABD ile önceki akşam yaşanan vize restleşmesine ilişkin ilk yorumunu yapan Erdoğan’ın açıklamaları özetle şöyle:



TÜKİYE HUKUK DEVLETİDİR

“Bu karar her şeyden önce çok çok üzüntü verici. Yani Ankara’da büyükelçinin böyle bir kararı alarak uygulamaya sokması üzüntü verici. Dışişleri Bakanlığımız yetkilileri konuyla ilgili bunu duydukları anda gerekli girişimlerde bulunmak suretiyle muhataplarını aramışlardır. Tabi bakanımız bana bu konuyu ilettiği anda da kendilerine ben sadece şunu söyledim. ‘Türkiye bir hukuk devletidir. Her şeyden önce biz bir kabile değiliz. Bir kabile devleti de değiliz. Onların açıkladığı metin neyse mütekabiliyet esasına dayalı olarak o metnin karşı metnini aynen bizim de Amerika’da yine büyükelçimiz anında açıklasın.’ Süreç bundan ibarettir.



KIRIM’IN İLHAKINI TANIMAYACAĞIZ

Sayın Poroşenko’ya Türkiye’nin Ukrayna’nın egemenliğini, Kırım dâhil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini desteklemeye devam edeceğini bir kez daha ifade ettim. Kırım’ın yasadışı ilhakını tanımadık ve tanımayacağız. Ukrayna’nın ülkelerine sadakatlerini kanıtlamış Kırım Tatarları’na verdiği destekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Soydaşlarımızın durumunu yakından takip etmeye ve bu konuyu uluslararası kamuoyunun gündeminde tutmaya devam edeceğiz.

Cezaevinde olan Kırım Tatarı dostlarımızla ilgili her türlü girişim ve gayretin içindeyiz. Temenni ederim ki bu girişimlerin de neticesini alırız. Kırımlı kardeşlerimizi kendimizden ayrı görmedik bundan sonra da görmeyeceğiz.

MİNSK SÜRECİNİ DESTEKLİYORUZ

(Ukrayna’nın doğusundaki çatışmalar) Sorunun ancak uluslararası hukuk ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğü temelinde çözüme kavuşturulabileceğine inanıyoruz. Bu çerçevede Minsk sürecini destekliyoruz. Ukrayna halkı kendi kararlarını kendisi veren, demokratik, müreffeh, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir ülkede yaşama arzusunu ortaya koymuştur. Bu arzuya herkesin saygı duyması gerekir.



FETÖ ile mücadele konusunda atabileceğimiz adımları da değerli dostum Sayın Poroşenko ile konuştuk.”





KIRIM TATARLARIYLA BULUŞTU: Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’da Poroşenko’nun ardından Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman’ı kabul etti. Daha sonra Erdoğan, Kırım Tatar Toplumu temsilcileriyle de görüştü. Ortak basın toplantısında Erdoğan’ın, “Kırım’ın ilhakını tanımıyoruz” sözleri üzerine Ukrayna lideri Poroşenko şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a uluslararası düzeydeki sınırları çerçevesinde Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik yenilediği değişmez destekten dolayı teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Hedefimiz stratejik işbirliğinin güçlendirilmesidir. Hedefimiz uluslararası hukuka saygı temelinde bölgede güven, istikrar, sürdürülebilir kalkınma ve esenlik sağlamaktır” ifadelerini kullandı.