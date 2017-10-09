ABD’den Türkiye’ye gelen yolculara , sınır kapılarında bu gece 22.00'den sonra vize verilmeyecek. Transit olarak Türkiye’ye gelen ABD vatandaşlarına ise yarın akşam 22.00’dan sonra Türkiye’ye giriş vizesi verilmeyecek.

Yarın akşam saat 22.00’de yasak tam anlamıyla başlayacak ve hiçbir ABD vatandaşına sınır kapılarında ve konsolosluklarda vize verilmeyecek.

Sınır kapılarında e -vize kioskları durduruldu

Sınır kapılarına konulan ve gelen Turistlerin kolaylıkla vize almasına yardım eden elektronik vize kioskları, durduruldu. Gelen turistler sınır kapılarında bulunan vize masalarından işlemlerini yaptıracak.

Yasak sporcuları da kapsıyor

ABD’nin, Türkiye’den yapılan vize başvurularının askıya alma kararının yürürlüğe girmesinin ardından, bundan sporcular da etkilenecek. Yasağın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye’ye gelecek sporcular da şu an itibariyle vize alamayacak.