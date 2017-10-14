Vize krizinden sonra gemiyle ilk Amerikalılar geldi

Amerika ile yaşanan vize krizinin ardından ilk kez içerisinde Amerikalı turistlerin de bulunduğu Azamara Journey ve Olympia adlı iki ayrı turist gemisi sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’na yanaştı. Bin 174 yolcu taşıyan Olympia’da 428 kişinin, 635 turist taşıyan Azamara Jouney’deki ise 355 kişinin Amerikalılardan oluştuğu bildirildi.

Vize krizi nedeniyle Türkiye giriş yapıp yapamayacakları merakla beklenen 783 Amerikalı turistin vize uygulamasına muhatap edilmeden transit olarak Türkiye’ye giriş yapmalarına izin verildi.

Amerikalı turistlerin gelişi nedeniyle Kuşadası Limanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türkiye'ye giriş yapan Amerikalı turistlerin büyük bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini ziyarete gitti. Çok az sayıdaki turist ise Kuşadası çarşılarında gezintiye çıktı.

Amerikalı turistler, vize kriziyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Vize krizinden etkilenmeden seyahatlerine devam eden Amerikalı turistlerin, Türk yetkililerin gösterdiği ilgi nedeniyle son derece mutlu şekilde Kuşadası Limanı Gümrük Kapısından çıkış yaptıkları gözlendi.