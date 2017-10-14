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    Vize krizinden sonra gemiyle ilk Amerikalılar geldi

    İHA
    14.10.2017 - 09:43 | Son Güncelleme:

    Türkiye ile Amerika arasında yaşanan vize krizinin ardından gemiyle ilk turist kafilesi Türkiye’ye geldi. Kuşadası Limanı’na yanaşan Malta bandıralı iki ayrı yolcu gemisiyle seyahat eden 783 Amerikalı turistin transit geçiş vizeleri olduğu için Türkiye’ye giriş yapmasına izin verildi.

    Amerika ile yaşanan vize krizinin ardından ilk kez içerisinde Amerikalı turistlerin de bulunduğu Azamara Journey ve Olympia adlı iki ayrı turist gemisi sabah saatlerinde Kuşadası Limanı’na yanaştı. Bin 174 yolcu taşıyan Olympia’da 428 kişinin, 635 turist taşıyan Azamara Jouney’deki ise 355 kişinin Amerikalılardan oluştuğu bildirildi.

     

    Vize krizinden sonra gemiyle ilk Amerikalılar geldiVize krizi nedeniyle Türkiye giriş yapıp yapamayacakları merakla beklenen 783 Amerikalı turistin vize uygulamasına muhatap edilmeden transit olarak Türkiye’ye giriş yapmalarına izin verildi.

    Vize krizinden sonra gemiyle ilk Amerikalılar geldiAmerikalı turistlerin gelişi nedeniyle Kuşadası Limanı'nda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Türkiye'ye giriş yapan Amerikalı turistlerin büyük bir kısmı otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini ziyarete gitti. Çok az sayıdaki turist ise Kuşadası çarşılarında gezintiye çıktı.

    Amerikalı turistler, vize kriziyle ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Vize krizinden etkilenmeden seyahatlerine devam eden Amerikalı turistlerin, Türk yetkililerin gösterdiği ilgi nedeniyle son derece mutlu şekilde Kuşadası Limanı Gümrük Kapısından çıkış yaptıkları gözlendi.

    Etiketler: Amerikalı turist , Vize krizi
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