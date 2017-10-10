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    Vize krizinde dünyadan yankılar

    Hürriyet Haber
    10.10.2017 - 22:44 | Son Güncelleme:

    ABD ile Türkiye arasındaki vize krizine dair analiz ve yorumlar, dış basının da ana gündem maddelerinden olmaya devam ediyor.

    New York Times ‘ABD ve Türkiye, diplomatik anlaşmazlığın büyümesini engellemeye çalışıyor’ başlıklı yazıda Ankara ve Washington arasındaki sorun çıkaran noktalar “ABD’nin Suriye’de PYD’ye desteği, Türkiye’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ABD’den teslimini istemesi ve Türkiye’nin Rusya’ya doğru kayması” olarak sıralandı.

    İngiliz Financial Times Gazete, ‘ABD’nin Türkiye’yle ilişkilerinde işler kötüleşiyor’ başlıklı haberinde ABD’nin eski Ankara büyükelçilerinden James Jeffrey’nin görüşlerine yer verdi. Jeffrey, “Hiçbir Amerikan yönetimi, karşısındaki ülke ne kadar önemli olursa olsun böyle bir baskı altına alınmaya izin vermez. Bu, Türk sistemi içinde ABD’yi bilerek hedef alan unsurlarla ilgili bir anlaşmazlık. Ve bu Erdoğan ve Trump seviyesinde çözümlenmeli. Rusya’da bile atmadığımız çok alışılmadık bir adım bu” dedi.

    Haberde “ABD’li yetkililer bir süredir özel sohbetlerde Erdoğan’ın davranışına kızıyordu ancak terörle mücadele gibi konularda bu güçlü liderle ilişkiye devam ediyordu. Ancak Washington’ın Türkiye’nin davranışı karşısında sabrı tükeniyor gibi görünüyor” denildi.

    Financial Times, başyazılarından birini de vize krizine ayırdı. Yazıda “Uzun zamandır süren ABD-Türkiye ittifakı ağır bir gerilim altında. Ancak bu son gerilimin artmasına izin verirlerse her iki tarafın kaybedecek çok şeyi var. Çabuk bir çözüm bulmak herkesin yararına” görüşü dile getirildi.

    Etiketler: dünya basını , Vize krizi , gazetehaberleri
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