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Vize kararı sonrası dolar sert geriledi

REUTERS
06.11.2017 - 08:58 | Son Güncelleme:

Merkez Bankası'nın hamlesiyle 3.86 seviyelerine gerileyen dolar fiyatları, ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizinde yumuşama sinyali haberiyle sert geriledi.

Reuters'in geçtiği 'ABD temsilcileri sınırlı hizmete başladı' haberi öncesi 3.8726 seviyesinde hareket eden dolar kuru, 3.8389 seviyesine kadar geriledi.

Dolar kuru gün içerisinde hareketli bir seyir izledi. Dolar/TL, Reuters'in Türkiye ile ABD arasındaki vize krizinde yumuşama sinyali haberiyle sert geriledi. Haber öncesi 3.8726 seviyesinde hareket ederken, haber sonrası 3.8389 seviyesine geriledi. Dolar kuru saat 17.51 itibarıyla uluslararası piyasalarda 3.8372 seviyesinde işlem gördü.

Dolar kuru ABD ve Türkiye arasında bir süredir devam eden gerilimin önümüzdeki dönemde daha da artabileceğine ilişkin endişelerle uluslararası piyasada 3.8905 seviyesine kadar yükseldikten sonra; Merkez Bankası'nın yeni hamlesiyle 3.8514 seviyesine kadar gerilemişti.

Euro/TL gün içesinde en düşük 4.4492 seviyesine gerilerken, şu dakikalarda 4.455 seviyesinde işlem görüyor. Euro/dolar ise 1.1590'da hareket ediyor.

Aynı zamanda Borsa İstanbul da 115 bin 93 seviyesini görerek tarihi rekor kırdı.  

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