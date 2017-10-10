Vize için adres: Komşu ülke

Önceki gün milli bayram nedeniyle kapalı olan ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu dün normal mesaisine döndü ancak vize için gelenler içeri alınmadı. Güvenlik görevlileri gelenlere üzerinde iletişim bilgileri olan bir kâğıt dağıttı. Yazıda, vizenin başka ülkelerdeki konsolosluklar aracılığıyla alınabileceği belirtildi. Ömer Yavuz randevusu olduğu için Bursa’dan gelmişti.

‘KİMSEYE ULAŞAMIYORUZ’

İptal edildiğini bildiği halde gelen Yavuz, “Bize bu kâğıdı verdiler. Buradaki telefon numarasını arayarak bilgi almamızı istediler. Defalarca aradım ama bilgi alamadım. Büyük ihtimalle geri döneceğim” dedi. Ali Güney ise daha önce 4 Ekim’e verilen randevusunun güvenlik nedeniyle iptal edilerek 10 Ekim’e alındığını belirterek, “Bize kesinlikle bilgi verilmiyor. Telefon numarasından da kimseye ulaşamıyoruz. Kardeşim orada, kuzenlerim orada. Mağduruz ve bekliyoruz. Çalıştığım kurumdan birkaç saat izin alarak geldim. Bir daha gelemeyebilirim” dedi. Aynur Akbaş da randevusunun iptal edildiğine dair bir bilgi ve mail gelmediğini ve konsolosluğa giderek şansını denediğini söyledi. Başkonsolosluğun yakınında işyerleri olan esnaf da vize görüşmelerinin iptal edilmesi nedeniyle dert yandı. Vize görüşmesine kimse gelmeyince dükkanları boş kalan esnaf, durumun bir an önce düzelmesini bekliyor.