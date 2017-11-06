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    Vize gelişmesi sonrası ABD'den açıklama: Hükümetten güvence aldık

    Hürriyet Haber
    06.11.2017 - 19:05 | Son Güncelleme:

    Vize krizi sonrası bugün yaşanan gelişmelere ilişkin ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. ABD Büyükelçiği açıklamasında, "Türk hükümetinden, yerel çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır" ifadelerini kullandı.

    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    Türkiye'deki misyonumuzda yerel çalışanlara yönelik başka bir soruşturma bulunmadığına ilişkin Türk hükümetinden ilk etapta üst düzeyde güvence almış bulunuyoruz.

    Ayrıca Türk hükümetinden, yerel çalışanlarımızın kendi resmi görevlerini yerine getirirken gözaltına alınmayacakları veya tutuklanmayacaklarına ilişkin güvence de alınmıştır.

    Bundan sonra Türk hükümeti bizim yerel bir çalışanımızı gözaltına alma ya da tutuklama niyetine ilişkin önceden Amerikan hükümetine bilgi vermeyi taahhüt etmiştir.

    Bu ön güvenceler temelinde, Türkiye'de kısıtlı vize hizmetlerinin yeniden başlamasına izin verecek derecede güvenlik durumunun iyileştiğine inanmaktayız. Halihazırda tutuklu misyon çalışanlarımıza yönelik mevcut davalarla ilgili ciddi endişemiz sürmektedir. Aynı zamanda Olağanüstü Hal altında tutuklanan Amerikan vatandaşlarının davalarına ilişkin endişemiz devam etmektedir. Amerikalı yetkililer, bu davaların tatmin edici bir şekilde çözüme ulaştırılması için Türk muhataplarıyla görüşmeyi sürdüreceklerdir.

    Vize gelişmesi sonrası ABDden açıklama: Hükümetten güvence aldık

     

    Etiketler: ABD , Büyükelçilik
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