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Vize çetesi çökertildi

Çetin AYDIN/İSTANBUL
23.10.2017 - 12:04 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri, VIP göçmen kaçakçılığı yapan çeteyi çökertti. Vize baronu olduğu öne sürülen M. A.’nın 2 kardeşiyle yönettiği çetenin bin Euro karşılığında sahte belgeleri hazırladığı anlaşıldı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Büro Amirliği ekipleri, sahte belgelerle göçmen kaçakçılığı yapan bir çeteyle ilgili bilgi aldı. Çete teknik ve fiziki takipVize çetesi çökertildi
yöntemiyle izlemeye alındı. Çetenin, faaliyetlerini Fatih'te bir adreste gerçekleştirdiği belirlendi. Çalışmaların ardından operasyon kararı alındı. Ekipler, İskenderpaşa Magallesi, Oyunbozan Sokak, No 11'deki A. turizmin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Operasyonda  Zeynet A.(22), Bozan A.(20), Beraat G.(25) ve ibrahim I.(47) gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA BELGE
Adreste yapılan aramalarda ise 1 ruhsatsız tabanca, manyetik kart kopyalama cihazı, 11 adet değişik ülkelere ait boş pasaport, İtalya'ya ait 9 boş ikamet tezkeresi, Türkiye, İtalya, Almanya, İngiltere, Fransa, Kanada ve İsviçre'ye ait 147 adet boş vize yaprağı, 29 dolu vize yaprağı, Shengen vize yaptıkları, 126 Hologram ve çeşitli belgeler ele geçirildi.

Emniyet'te sorgulanan çete üyelerinin VİP göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Özellikle, Suriye ve Irak'tan gelen zengin göçmenleri Avrupa ülkelerine götüren çetenin sadece havayolu üzerinden işlem yaptığı anlaşıldı. Şüphelilerin haklarında yakalama kararı olan suçluları da yüksek ücretler karşılığı yurtdışına çıkardığı iddia edildi.

Vize çetesi çökertildi

Operasyonda çete elebaşı M.A, yapılan aramalarda bulunamadı. Sahte belgeleri bin Euro karşılığında hazırlayan çetenin, hazırladıkları belgelerin pasaport kontrol cihazından geçtiği ve orijinaliyle ayırt etmenin çok zor olduğu bildirildi. Adliyeye sevk edilen Zeynet A.(22), kardeşi Bozan A.(20) ve ibrahim I. tutuklandı. Berat G adli kontrolle serbest kaldı.
Vize çetesi çökertildi

 

 

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Etiketler: VIP göçmen kaçakçılığı , Çetin aydın
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