Türkiye-ABD vize krizi... Vize başvurularının durdurulması kimleri etkileyecek?

Washington ve Ankara'nın karşılıklı aldığı 'Başvuruları askıya alma' kararından, halihazırda, vizesi olanlar, ya da vize başvurusu yapıp onay alanlar etkilenmeyecek. Bunun dışında kalan ve seyahat etmek isteyen Türk ve ABD vatandaşları mağdur olacak.

Bugün, ABD'ye gitmek isteyen ve vizesi olmayan Türk vatandaşları, ABD Büyükelçiliği'ne ve Konsolosluğu'na giderek başvuru yapamayacak. Karar diplomatik dahil bütün pasaportlar için geçerli olacak. Türk vatandaşları diplomatik, turistik, iş, öğrenci, işçi ve gazeteci dahil hiçbir vizeyi ikinci bir karar açıklanana kadar alamayacak. ABD vatandaşları ise Türkiye'ye gelmek istediklerinde ya internet üzerinden e-vize başvurusu yaparak, ya da uçağa bindikten sonra Türk gümrüklerinde yani kapıda vize alabiliyorlardı. ABD vatandaşları da ikinci bir karara kadar, vize başvurusu yapamayacaklar. e-vize başvurusu için karar internet sitesinde uygulanmaya başlandı. Sistemden ABD uyruğu çıkarıldı.

Kapıda vize uygulamasının askıya alınmasi ise ivediklikle başlatılacak. Yetkililer, bugün Türkiye'ye inecek uçaklardaki ABD vatandaşların bundan etkilenmeyeceğini ancak hızla kararın uygulanacağını söyledi. (NTV)

VİZE KRİZİ... DÜN GECE NELER YAŞANDI?

TİLLERSON İLETTİ Mİ?



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın önceki gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde vize kararı ile ilgili mesaj verdiği ileri sürüldü. Ankara ise bu iddiayı yalanlandı. Tillerson’dan gelen talep üzerine yapılan görüşmede sadece Suriye ve Irak’taki gelişmelerin görüşüldüğü vurgulandı. Ancak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu görüşmeden sonra AK Parti’nin Afyonkarahisar’daki kampında yaptığı açıklamada, Tillerson ile görüşmesinde Kuzey Irak, Suriye ve İdlib’i konuştuklarını, “bazı konsolosluk meselelerini” de görüştüklerini söylemişti.

GEREKÇE PERSONEL GÜVENLİĞİ



ABD Büyükelçiliği’nin dün saat 20.13’te Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kararın Topuz’un ismi verilmeden tutuklamayla bağlantılı olduğunu ima eden ifadeler yer aldı. Açıklamada şöyle denildi: “Son zamanlarda yaşanan olaylar, ABD hükümetini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin ABD misyonunun tesisleri ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. Söz konusu değerlendirme sürecinde, büyükelçiliğimiz ve konsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır.”

HATALARI BİLE AYNI MİSİLLEME

ABD’nin kararının ardından gece yarısına doğru da Türkiye ABD vatandaşlarının vize başvurularını askıya aldı. Türkiye’nin misilleme kararı Washington Büyükelçiliği tarafından yapılan kısa bir açıklamayla duyuruldu.ABD vatandaşlarının sınırda vize ve elektronik vize uygulamalarının askıya alındığını belirtilen açıklama ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin açıklamasıyla aynı ifadeler içermesi dikkat çekti. Hatta her iki açıklamada da ‘indirmek’ kelimesi yerine hatayla ‘indirgemek’ yazılmıştı.

ABD'DEN BUGÜN GELECEK AMERİKALILAR ETKİLENMEYECEK

Bu arada Dışişleri ABD’den bugün Türkiye’ye gelecek olan Amerikalıların vize misillemesinden etkilenmeyeceğini söyledi.

TÜM PASAPORTLARA

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde, “Vatandaşlarımızın seyahat edecekleri ülke bakımından vize yükümlülükleri” bölümünde ABD’nin umuma mahsus (bordo) pasaportların yanı sıra, hizmet (gri), hususi (yeşil) ve diplomatik (siyah) pasaport hamillerine de vize uyguladığı belirtiliyor.

ABD’nin aldığı kararın Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde belirtildiği gibi tüm pasaportlar için geçerli olduğu öğrenildi. Ancak ABD vizesi olanların söz konusu karardan etkilenmeyeceği bildirildi.

SERT TEPKİ GÖSTERMİŞLERDİ

ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz, casusluk iddiasıyla FETÖ’den tutuklanmıştı.

ABD Büyükelçisi Bass, tutuklanmaya ilişkin hükümet yanlısı basın organlarının yaptığı yayından rahatsızlığını dile getirirken, “hükümetten bazılarının intikam peşinde olduğunu” söylemişti. Topuz’un tutuklanmasının ardından ABD Büyükelçiliği de Ankara’ya tepkisini “Mahkeme yerine medyada yargılıyorsunuz” diyerek göstermiş ve “Ortaklığımızı bozuyorsunuz” uyarısında bulunmuştu. Açıklamada, “Amerikan hükümeti, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu’nda görevli bir yerel çalışanın 4 Ekim tarihinde tutuklanmasından ve Türk hükümeti kaynakları tarafından sızdırılan ve görünüşe göre bu çalışanın hukuka dayalı bir mahkeme yerine medyada yargılanmasının amaçlanmasından büyük bir rahatsızlık duymaktadır” denilmişti. Askıya almayla, Trump’ın Başkanlık Kararnamesi’yle büyük tartışma yaratan kararı sonucu ABD’nin vize vermediği ülkeler olan Suriye, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen’in yanına pratikte Türkiye de eklenmiş oldu.