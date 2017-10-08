Viyana’yı fethetti

MUTFAK ve sofra sektöründe Türkiye’nin önde gelen markalarından biri olan, 2014 yılında bünyesine kattığı Jumbo ile de yelpazesini genişleten Karaca Grubu, yurtdışında da büyüyor. Geçtiğimiz hafta Viyana’da 2 mağaza açan Karaca Grubu, Avrupa’da mağazalaşmaya hız verdi. Karaca Grubu’nun davetiyle bulunduğumuz Viyana’da Karaca Grubu CEO’su, ailenin üçüncü kuşak temsilcisi Fatih Karaca ve Grup Pazarlama Direktörü, İcra Kurulu üyesi Galip Bağcı ile sohbet ettik. Türkiye’de Karaca, Karaca Home, Emsan, Jumbo ve Cook Plus markalarıyla 269 mağazada ve 2500 noktada ürünleri satılan grubun yurtdışında da 31 mağazası var.

2 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

1973 yılında Eminönü’de küçük bir cam atölyesinden başlayan Karaca’nın öyküsü, son 10 yılda üçüncü kuşağın vizyonerliğiyle atılım içine girdi. Ailenin üçüncü kuşak temsilcisi 1982 doğumlu Fatih Karaca Bilkent Üniversitesi’ni bitirdikten sonra Barcelona’da master yapmış. 2006’da göreve başladığında 50 kişilik olan Karaca kadrosu, bugünlerde 2 bin kişiye yaklaşıyor. Fatih Karaca’nın öncülüğünde bir dizi yeniliği hayata geçiren grup, geçtiğimiz yıl 4.5 yıl süren Ar-Ge çalışmaları sonucunda sofra grubunda “inci” kullanılarak üretilen porselenlerden İncili Yemek Takımları’nı çıkardı. Son bir yılda İncili Yemek Takımları “Fine Pearl” ile Türkiye’de ve yurtdışında sofra sektöründe toplam 19 ödül alan Karaca, markalaşma yolunda yeniliklere devam ediyor.

2014 yılında yurtdışında mağaza açmaya başlayan Karaca, yurtdışı mağaza sayısı hızla artırmaya başladı.

2019 yılında yüzde 100 büyüme hedefleri olduğunu söyleyen Fatih Karaca, Romanya, Polonya ve Almanya pazarında direkt yatırım ile mağaza açacaklarını söylüyor. Türkiye’de hala daha çok yemek takımları satılırken, yurtdışında daha çok tekli ürünlerin satıldığı blgisini de veren marka yöneticileri, İncili Yemek Takımı satışlarının da toplam satışlar içinde adette yüzde 35, ciroda da yüzde 50’lilik payının olduğu bilgisini veriyor. Galip Bağcı, Karaca Grup cirosunun yüzde 15’inin yurtdışı mağazalardan geldiğini ekiliyor. Karaca’nın Belçika, Almanya, Azerbaycan, Özbekistan, İngiltere, Lübnan, İran, Suudi Arabistan, Kuveyt, Rusya ve Avusturya’da mağazaları var.

ÜNLÜ TASARIMCILARLA ÇALIŞILDI

KARACA’nın yakında ismini uluslararası alanda da duyurmuş olan Türk tasarımcılar Hüseyin Çağlayan, Arzu Kaprol, Aziz-Derin Sarıyer’le işbirliği yaparak gerçekleştirdiği yeni tasarımları da çıkacak. Fatih Karaca, “Koleksiyonlarımızın kreatif yönü Barselona’da yaşayan İspanyol iki tasarımcı tarafından veriliyor. İç tasarım departmanımızın ortaya koyduğu tasarımlarla Türkiye ve dünyanın en önemli ödüllerini topluyoruz. Geçen yıl Red Dot ve Design Turkey ödüllerini kazandık. Bu seneye de ödülle başlayıp 2 Red Dot ve IF Design ödüllerini ülkemize getirdik. Dünyaca ünlü tasarımcılar ile işbirliği yapmaya başladık. Yılın İngiliz Tasarımcısı Ödülü’nü iki kez kazanan, tasarımın geleceğini belirleyecek 20 kişi arasında gösterilen ve “dahi” olarak anılan Hüseyin Çağlayan, Türkiye’de moda ve tasarım denildiğinde ilk akla gelen ünlü tasarımcı Arzu Kaprol, tasarım gurusu Terence Conran tarafından dünyanın en iyi 100 tasarımcısından biri seçilen Aziz Sarıyer-Derin Sarıyer gibi isimler de ekibimize katıldı. Çok yakında arka arkaya bu koleksiyonları da tüketicilerimiz ile buluşturmaya başlayacağız” diyor.Galip Bağcı da, son olarak Japonya’da Good Design Awards’ta Anfora çay bardağı ile 2017 Red Dot Design Award’da da Everest ve Valley çatal kaşık bıçak setleri ile ödül aldıklarını hatırlatıyor.