Viyana kaçak göçe karşı alarm verdi

TİROL Eyaleti Emniyet Amiri Helmut Tomac, sığınmacıların ülkeye girişini önlemek için önlemlerin artırıldığını söyledi. Polis gücüne takviye olarak 70 askerin daha görevlendirildiğini belirten Tomac, askerlerin bölgede bulunan emniyet güçlerine özellikle yük trenlerinin ve TIR’ların kontrol edilmesinde yardımcı olacağını söyledi. Tomac, askerin, polisle birlikte hareket edeceğini, tren ve tren yollarının kontrolü başta olmak üzere otobanlarda da etkin bir rol oynayacağını vurguladı.

AYNI ZAMANDA HAYAT KURTARMAK İÇİN

Temmuz ayında ülkeye yük trenleri ve TIR’ları kullanarak girmeye çalışan sığınmacılarda ciddi artış gözlendiğini belirten Tomac, “Bu uygulama yalnız yasa dışı göçmen girişini önlemek için değil, aynı zamanda insan yaşamını kurtarmak için başlatıldı” dedi. Tomac ayrıca, Avusturya’nın İtalya sınırındaki Brenner geçiş noktasında herhangi bir düzenlemeye gidilmeyeceğini, kontrollerin daha ziyade ülke sınırları içinde yapılacağını ifade etti.

Ayda 700 ile bin sığınmacının Tirol’e yasa dışı yollarla giriş yapmaya çalıştığını vurgulayan Tomac, bu nedenle kontrollerin arttırıldığını ve bunun 15 Ekim’de yapılacak seçimlerle ilişkilendirmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.