Viyana' da Tuncay Şanlı Resitali

Milli takım mart ve nisan aylarında oynayacağı İspanya maçları öncesi Viyana' da Avusturya ile karşılaşmayı tercih etti. Hazırlık maçları için rakip takım seçiminde hangi kriterler göze alınıyor açıkçası çok merak ediyorum. İspanya gibi çok pas yapan, topa hakim olmayı seven ve süper yıldızlara sahip bir takıma karşı oynayacağımız maçlara hazırlanmak için daha güçlü milli takımlarla karşılaşmalıyız.

Maç öncesi milli takımımızın gündeminde Fatih Terim' in maaşı, Fatih Tekke ile yaşadıkları, basınla arasındaki problemler gibi konular vardı. Biz bu konulara değinmeden önce işin görsel yanını değerlendirelim. Futbol takımlarımız için sıklıkla tekrarladığımız istikrar sorununa olumlu örnek olarak milli takımımızı verebiliriz.2005 yılında Fatih Terim' im dönüşüyle getirdiği istikrar ortamı ve takıma yansıttığı oyun karakteri yaşanılan başarılan temel sebebi. Milli takım hangi maça çıkarsa çıksın mücadele ediyor, hücum futbolu oynamak için elinden geleni yapıyor ve gol atmasını biliyor. Bu millilerimiz için büyük bir artı. İşin diğer yanı ise biraz problemli, Fatih Terim egosu ve hırsı bazen yanlış noktalara gidebiliyor. Eleştiri kabul edememek, seçilmiş ve hizmet etmekle görevli olduğunun bilincinde olmadan hareket etmekten kaynaklanan iletişim problemleri Terim' i zaman zaman sıkıntıya sokabiliyor. Bunun için Federasyonumuz önlem alırsa eminim daha sağlıklı bir iletişim ortamı kurulabilir. Milli takım sorumluları basınla ilişkilerini daha sıcak tutarak halk ile daha yakın olabileceklerini artık anlamalı...

Dinçer Oruçoğlu yazıyor

Gelin biraz da maçtan bahsedelim. Millilerimiz ilk 38 dakikada. Avrupa şampiyonasında yarı final oynayan bir takım görüntüsünden çok uzaktı 28. dakikada Holzl ceza sahamızda kafayla golü atarken stoperlerimizden ona en yakın olanı 3 metre mesafedeydi. Avusturya' nın yaptığı pres orta sahada bizi öylesine bunalttı ki 3 pası bir arada yapamadık. Ta ki 38. dakikaya kadar. Bu dakikada Aurelio sahneye çıktı ve Kazım' la yaptığı duvar pasında beraberlik golümüzü attı. Bu gol bana milli takımla ilgili yaşanılan milliyet takıntısının ne kadar gereksiz olduğunu bir kez daha hatırlattı. Dakikalar 41 i gösterirken Tuncay ' ın akıl dolu golü geldi ve ilk yarı 2-1 tamamlandı. İkinci yarı ise Tuncay performansını resitale çevirdi. Birbirinden güzel 2 gol daha attı Avusturya cevap vermeye çalışsa da Holzl ' ın ayağından buldukları 2. gol skoru değiştirmekten öteye gitmedi.

Millilerimiz artısı ve eksisiyle sahadaydı, Mehmet Yıldırım ve Eren Güngör gibi yeni isimleri izleme fırsatı bulduk. İkisinin de zamana ihtiyacı var. Fatih hoca bakalım onlara başka şanslarda verecek mi ? Bence kadro için ikisi de iyi alternatif. Biz bu akşam mutluyuz 6 gol ve güzel bir mücadele izledik. Bakalım bu hazırlık maçı İspanya karşısındaki oyunumuzu nasıl etkileyecek...