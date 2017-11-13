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    vivo ve Qualcomm'dan 4 milyar dolarlık işbirliği

    Hürriyet Haber
    13.11.2017 - 09:57 | Son Güncelleme:

    vivo, akıllı telefon dünyasına yön veren şirketlerden Qualcomm ile 4 milyar dolarlık bir protokole imza attı. İmzalanan bu protokolün şirketin Avrupa ve Afrika’ya açılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor.

    Çin’in önde gelen telefon üreticilerinden vivo, Çin dışında da kullanıcı kitlesini büyütmek için dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Hatırlayacağınız gibi şirket geçtiğimiz ay yaptığı açıklamayla Avrupa ve Afrika’ya açılacağını duyurmuştu. Çinli telefonun üreticisinin dünyaya açılma planları ile ilgili ilk detaylar ortaya çıktı. vivo ve Qualcomm bu amaç doğrultusunda bir araya geldi.

    vivo, akıllı telefon dünyasına yön veren şirketlerden Qualcomm ile 4 milyar dolarlık bir protokole imza attı. İmzalanan bu protokolün şirketin Avrupa ve Afrika’ya açılmasında önemli bir rol oynaması bekleniyor. Bu anlaşma sayesinde iki şirket teknik ortaklık yürütecek ve birçok alanda patentlerini paylaşacak.

    DonanımGünlüğü'nün haberine göre parmak izi sensörünü telefon ekranının altına yerleştirmeyi başaran ilk şirket vivo’ydu. Qualcomm ile yapılan ortaklıkta da bu tür biyometrik doğrulama sistemleri önplanda olacak. Parmak izi sensörlerinin yanı sıra iPhone X’tekine benzer yüz tanıma sistemleri de iki şirketin planları arasında yer alıyor.

    Etiketler: işlemci
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