Vitamini teknolojisinde

KIŞ ayları denilince ilk akla gelen tüketici elektroniği ürünlerinin başında meyve sıkacakları geliyor. Hastalıklardan ve daha sağlıklı bir yaşam için bir mutfağın olmazsa olmazlarının başında gelen bu ürünler, yeni teknolojilerle geliştirilmeye devam ediliyor. Daha önce bıçaklarla ezme yöntemi kullanan bu cihazlar, sıkıştırma teknolojisiyle yenilendi. Bu sayede meyvelerden daha fazla su çıkarılabiliyor ve dolayısıyla çıkarılan vitamin oranı da arttırılıyor. Bu özelliğin diğer öne çıkan noktası ise düşük motor gücüyle çalışması. Bu sayede elektrik tüketimi de düşürülüyor. Örneğin bıçaklarla ezme teknolojisine sahip olan modellerin motor gücü 800-1200 watt arasında değişirken, sıkıştırma teknolojisinde ise rakam 150 wattlara kadar düşüyor. Meyve sıkma cihazlarında daha farklı teknolojik özellikler de yer alıyor. Örneğin, LCD ekranlı kontrol etme özelliği artık bu ürünlerde yer almaya başladı. Bu hafta en son teknolojik özelliklerle donatılmış meyve sıkma cihazlarını inceledik.

DÜŞÜK HIZLA SIKIYOR

ARZUM da ‘AR1050 Freshmix Slow Juicer’ modeliyle yer alıyor. Model, düşük motor gücü ve yüksek performansıyla ayrılıyor. 150 wattlık motor gücüne sahip olan Arzum’un modeli, yavaş hız teknoloji sistemi hızlıca ezme yerine sıkıştırarak, meyve suyunun saf rengini, doğal tadını, besleyici ögelerini, vitaminlerini korumasını sağlamayı amaçlıyor. 599 TL

ÖZEL PRESLEME TEKNOLOJİSİ

TEFAL’in ‘Infiny Press Revolution’ adındaki meyve sıkacağı, özel presleme teknolojisi ile yüzde 35’e kadar daha fazla meyve suyu, yüzde 30’a kadar daha fazla vitamin ve 75’e kadar daha fazla antioksidan sağlıyor. Modelde, meyve ve sebze eklenmesi için 3 ayrı besleme ağzı bulunuyor. Modelin çıkardığı ses ise 70.2 desibel olarak ifade ediliyor. 750 TL

PÜRE YÖNTEMİ KULLANILIYOR

BEKO’nun ‘BKK 1482’ modeli de dikkat çekenler arasında. Özel püre teknolojisiyle vitamin değerlerini koruyan model, sıkıştırarak yiyeceklerin suyunu çıkarıyor. Ayrıca model, sebze ve meyveleri aynı anda sıkabiliyor. 200 wattlık motor gücüne sahip olan modelin sürahi kapasitesi 1.2 litre. Ayrıca modelin tüm parçaları yıkanabiliyor. 999 TL

EKONOMİK SEÇENEK

VESTEL’in meyve sıkacağı modeli ‘Enerjik Kms6000’. Geleneksel sıkma yöntemini kullanan model, 800 wattlık motor gücüne sahip. 1.1 litrelik sürahi kapasitesine sahip olan Vestel’in modeli, 2 kademeli hız ayarına, kolayca ayrılabilen ve temizlenebilen parçalara, ve damlama önleyici sisteme sahip. Ayrıca model, inox renkli dış tasarım çizgilerini bulunduruyor. 279 TL

OYUN DÜNYASI

NAZİLERLE MÜCADELE

İKİNCİ dünya savaşı dönemlerini konu alan en iyi oyunlardan biri olan Wolfenstein’ın yeni bölümü satışa çıktı. ‘Wolfenstein II: The New Colossus’ adındaki bölümde, oyunseverler Nazi kontrolü altındaki ABD’ye giderek oradaki direnişçiler örgütlenmeye çalışıyor. Oyun PS4 ve Xbox One’larda yer alıyor. 320 TL

HAFTANIN TRENDİ

YENİ NESİL SCOOTER

AKILLI ürünlerle dikkat çeken Xiaomi, Türkiye’de e-scooter modelini satışa sundu. MiJia adındaki model, 25 kilometre hıza kadar çıkabiliyor.

Yaklaşık 5 saatte şarjı dolan yeni ürünün menzili ise 30 km. 2499 TL

ÜRÜN KARŞILAŞTIRMA

TOZ TORBASIZ REKABET

ELEKTRİK süpürgelerde en çok tercih edilen modeller artık toz torbasız modeller oldu. Kullanıcıların ürünü satın aldıktan sonraki harcadıkları düşüren bu seçenekte birçok model yer alıyor. Bu hafta toz torbasız elektrik süpürge modellerini kıyasladık.