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    Virginia Wolf neden intihar etti? İşte Virginia Wolf'un en çok paylaşılan sözleri

    Hürriyet Haber
    25.01.2018 - 09:58 | Son Güncelleme:

    Bugün doğum günü kutlanan Virginia Wolf’un hayatı ve sözleri en çok araştırılan konulardan biri oldu. Özellikle 'Kendine Ait Bir Oda' kitabıyla tanınan Virginia Wolf’un sözleri sosyal medya hesaplarını süslüyor. Edebiyat tutkunları İngiliz yazarın kitaplarındaki sözleri Instagram, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarından paylaşıyor. İşte Virginia Wolf’un hayatı ve sözleri!

    25 Ocak tarihinde İngiltere’de doğan Virginia Woolf, 28 Mart 1941 yılında hayatını kaybetti ancak sözleri ve kitaplarıyla yaşatılıyor. Eserleriyle pek çok edebiyat tutkununa ilham olan Virginia Woolf, bugün 136 yaşında. Her gün savaş korkusu ve yeteneğini kaybetmenin vermiş olduğu ruhsal bunalım sonucu intihar eden Virginia Wolf’un anısına en çok paylaşılan sözlerini derledik.

    Kendimi sana doğru savuracağım, yenilmeksizin ve boyun eğmeden, ey ölüm! 

    Ne hoş bir güzelliği vardır; Hafif adımlarla, dünyadan gülümseyerek geçenlerin. Kimseye bir kötülüğü dokunmadan yaşayanların. Onurlu bir yaşamı seçenlerin..

    Güzel bir yemek yemeden iyi düşünebilen, sevebilen ya da iyi bir uyku çekebilen kimseyi tanımadım.

    Eğer kurmaca bir metin yazmak istiyorsa, bir kadının parası ve kendine ait bir odası olmalıydı.

    Bir kadın olarak, ülkem yok. Bir kadın olarak, bir ülkem olsun istemiyorum. Bir kadın olarak, bütün dünya benim ülkem.

    Kimi rahiplere gider, kimi şiire, bense arkadaşlarıma.

    Kendiniz hakkında doğruları söylemezseniz, başkaları hakkında da doğruları söyleyemezsiniz.

    Bütün bu yüzyıllar boyunca kadınlar, erkeği olduğundan iki kat büyük gösteren bir ayna görevi gördüler, büyülü bir aynaydı bu ve müthiş bir yansıtma gücü vardı.

    Başkalarının gözleri, bizim zindanlarımız; başkalarının düşünceleri, bizim kafeslerimiz.

    Arkadaşlarımı kaybettiğim oldu, kimini ölüm yüzünden… Kimileriniyse sadece karşıdan karşıya geçemediğim için.

    Herkes kendi geçmişini kalbiyle bildiği bir kitabın sayfaları gibi kapalı tutar ve dostları onun sadece başlığını okuyabilir.

     

    Etiketler: Kendine Ait Bir Oda , doğum günü , son dakika
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