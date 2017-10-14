Viral olan seks fotoğrafı yüzünden Rodos'ta yabancıların düğün yapması yasaklandı

İngiliz çiftin seks içerikli düğün fotoğrafının internette yayılmasının ardından Yunan Adası Rodos, yabancı çiftlerin adada evlenmesini yasakladı.

Matthew ve Carly Lunn, Rodos adasında hayatını birleştirdi. Çift düğün fotoğrafı adı altında gelinlik ve damatlıkla oral seks yaparken fotoğraflarını çektirdi. Fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve viral oldu. Çift komik olduğunu düşünerek bu fotoğrafı çektirdi. Ancak aileleri ve arkadaşları bile fotoğrafa sert tepki gösterdi.

Rodos'un Başpiskoposu ise olaydan rahatsızlık duyarak, yabancı çiftlerin burada düğün yapmasını yasakladı. Bu durum pek çok çiftin hayalindeki düğünü yapamamasına neden oldu.

Açıklamanın ardından tarihi şapelde evlenmek için önceden rezervasyon yaptırmış olan farklı ülkelerden çiftler, rezervasyonlarını iptal ederek alternatif mekan arayışına girdi.

Damadın babası da konu ile ilgili açıklama yaparak durumu iğrenç bulduğunu belirtti ve "Tiksindim" yorumunda bulundu.

Fotoğrafla ilgili tartışmalar hakkında konuşan gelin Carly Lunn ise "Espiri olsun diye yaptığımız bir şeydi. Gülünmesini, espiri yapılmasını bekledik ama bu kadar yayılmasını beklemiyorduk" dedi.

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