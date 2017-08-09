Virajı alamayan TIR'ın kasasındaki kamyon yola düştü

Kaza, 22.00 sıralarında Merkez Selçuklu İlçesi İstanbul Caddesi Üniversite Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin H. idaresindeki 42 S 8686 plakalı TIR, Kadınhanı’nda arızalanan hafriyat kamyonunu Konya'ya getirmek için ilçeden yola çıktı. Şehir merkezi istikametine seyir halinde olan TIR köprülü kavşakta virajı alamadı. Bu sırada kontrolden çıkan TIR'ın taşıdığı hafriyat kamyonu dorse üzerinden yola düştü.

FACİANIN ÖNÜNE GEÇİLDİ

Dorseden düşen kamyon köprülü kavşağın ayağına çarparak durabildi. Olayın şokuyla TIR'dan inen sürücü Hüseyin H. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler kavşakta oluşabilecek başka bir kazaya karşı önlem aldı. Kaza sonrası şans eseri TIR'a yakın başka bir aracın bulunmaması ise büyük bir facianın önüne geçti. Kazada yaralanan olmazken, dorse üzerinden düşen kamyonda büyük çaplı maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.