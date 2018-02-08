Vintage gelinlik meraklılarına ilham olacak 5 gelinlik

Bol dantelli 1940’lar şıklığı
Vintage gelinlikler arasında en göz alıcı olanlar şüphesiz 1940’ların bol dantelli romantik modelleri. El işlemesinin her bir detayını ve naifliğini gözlerinizle görebileceğiniz elinizle hissedebileceğiniz bu modeller vintage severlerin de baş tacıdır. Bele oturan ve maksi etek boyuyla ayrı bir hava kazanan bu gelinlik çok güzel bir örnek.
70’lere karşı obsesif olanlara
Eğer 70’lerle yatıp kalkıyorsanız gelinlik seçenekleriniz de bir o kadar fazla demektir. Çünkü o yılların moda anlayışı gelinlik çeşitlerine de fazlasıyla yansımıştır. Bu bol kollu ve bir kaftan havası taşıyan gösterişli bir siluete sahip bu gelinlik 70’lerin ruhunu ışık hızında düğününüze taşıyabilir.
İngiliz nakışı aşkına
İpek ve dantelin muhteşem karışımından oluşan İngiliz tarzı vintage gelinlikler en çok tercih edilen modeller arasındadır. İstediğiniz o tarihin arasından süzülüp gelen gelin havasını size kolayca kazandırır ve nahif bir görüntü elde etmenizi sağlar.
1930’ların düz kesimleri
1930’lardan 50’lere dantelli seçeneklerin tam karşısında bir de uzun eteklere sahip düz kesim siluetlerde, ipek ve satenden oluşan gelinlikler duruyor. Eğer bu şekilde sade bir vintage görüntü elde etmek istiyorsanız ise bu modelleri tercih edebilirsiniz. Özellikle saçınıza takacağınız bol hareketli bir taç görüntünüzü hareketlendirir ve sizi geçmişin kapısından geçen şık bir gelin yapar.
1920’lere kadar inmek istiyorum
Ne kadar erken dönem o kadar vintage diyorsanız 1920’lerin elbiseyi andıran bu ilk gelinliklerinden birini deneyebilirsiniz. Zarif ve oldukça sade bir siluete sahip bu gelinlikler sizi iddialı bir gelin yapmak için fazlasıyla yeterlidir.
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