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    Vinç kiraladılar, evi çalıp TIR'a yükleyerek götürdüler

    Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)
    03 Ağustos 2017 - 10:31Son Güncelleme : 03 Ağustos 2017 - 11:01

    BURSA’da, vinç kiralayarak prefabrik ev, otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 20 yaşındaki Hıdır A. ve Faruk Ç.gözaltına alındı.Aynı yöntemle 10 yakın hırsızlık olayına karıştıkları belirtilen 2 şüphelinin Nilüfer İlçesinde bir prefabrik evi vinçle çaldıklarını gösteren güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.

    Hıdır A. ve Faruk Ç., vinç kiralayarak Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri bir prefabrik evi Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesine götüreceklerini söyleyerek çaldı. Prefabrik evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan Hıdır A. ve Faruk Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi Hasanağada çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı.2 şüphelinin aynı yöntemle 10a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

    Vinç kiraladılar, evi çalıp TIRa yükleyerek götürdüler

    Hıdır A. ve Faruk Çnin Demirtaş Mahallesinden vinçle prefabrik evi çalmaları güvenlik kameraları ile kaydedildi. Özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve 2 şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Etiketler: bursa , prefabrik ev , vinç , hırsızlık
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