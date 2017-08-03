Vinç kiraladılar, evi çalıp TIR'a yükleyerek götürdüler

Hıdır A. ve Faruk Ç., vinç kiralayarak Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde kendilerine ait olduğunu öne sürdükleri bir prefabrik evi Nilüfer İlçesi Hasanağa Mahallesine götüreceklerini söyleyerek çaldı. Prefabrik evin sahibi M.E., evinin yerinde olmadığı görünce durumu polise bildirdi. Osmangazi Suç Önleme ve Araştırma Ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin çok sayıda suç kaydı bulunan Hıdır A. ve Faruk Ç. olduğunu belirledi. Polis ekipleri 2 şüpheliyi Hasanağada çaldıktan sonra boş araziye yerleştirdikleri prefabrik evde gözaltına aldı.2 şüphelinin aynı yöntemle 10a yakın hırsızlık olayı gerçekleştirdiği de belirlendi.

Hıdır A. ve Faruk Çnin Demirtaş Mahallesinden vinçle prefabrik evi çalmaları güvenlik kameraları ile kaydedildi. Özel bir şirkete ait vincin, yerinden söktüğü prefabrik evi dorsesinde götürdüğü ve 2 şüphelinin de aracın ön koltuğunda oturduğu görüldü. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.