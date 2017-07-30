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    Villa hırsızı güvenlik kamerasına yakalandı

    Ahmet ACAR/KAŞ, (DHA)
    30 Temmuz 2017 - 14:49Son Güncelleme : 30 Temmuz 2017 - 14:49

    Antalya'nın Kaş İlçesi’nde bir villaya giren hırsız fotoğraf makinesi, cep telefonu ve bir miktar para alarak kayıplara karıştı. Villanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Kaş’a bağlı Kalkan Mahallesi’nde saat 04.00 sıralarında ’Villa Sencer’ adlı iki katlı villaya giren hırsızlık şüphelisi, evi kiralayıp tatil yapan Türk aileye ait fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar, 3D gözlük, taşınabilir şarj cihazı, 3 kulaklık ve 200 Euro’yu alarak kayıplara karıştı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri villanın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Hırsızlık şüphelisinin kameralar tarafından kaydedildiğini tespit eden jandarma, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Güvenlik kamera görüntülerinde ise hırsızlık şüphelisinin elinde levye benzeri bir aletle villanın penceresini açmaya çalıştığı görülüyor.

    Etiketler: ANTALYA , Kaş , hırsızlık , KAMERA
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