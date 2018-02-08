Vikings 5. sezon 11. bölüm ne zaman çıkacak? İşte o tarih

Vikings son bölümünde Rollo'nun da yardımıyla ortaya çıkan savaş ortamı, Kemiksiz İvar ve Harald Ordusu'nun galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Son bölümün ardından Vikings 5. sezon 11. bölümün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, Vikings yeni bölüm ne zaman yayınlanacak sorusuyla ilgili detaylı bilgiler

VİKİNGS 5. SEZON 11. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Vikings 5. sezonu ile yayın hayatına devam ediyor. Ocak ayında 11. bölüm hakkında fragman yayınlayan ancak sezon finali yaptığı için bölümün tarihini açıklamayan Vikings, yeni bölümü ile sorgulanıyor. Sezon finali yaptığı için normal şartlarda 15 gün içerisinde başlayacağı düşünülen Vikings, bu kez izleyicilerini üzdü. Edinilen bazı bilgilere göre Vikings'in 5. sezon 11. yeni bölümü Temmuz ayı itibariyle yayınlanacak.

Kemiksiz İvar ve Harald ordusunun Rollo'nun desteği ile kazandığı savaş, son bölümde Lagertha için büyük hayal kırıklığı olmuştur.

Ivar'ın kardeşi Sigurd'u öldürmesi, babalarının intikamını aldıktan hemen sonra Ivar'ın büyük ordunun liderliğini ilan etmeye çalışması ve Lagertha’yı öldürme isteği, büyük bir savaşın başlangıcı olmuştu. Ragnar'ın ölümünden sonra işler iyice kötüye gitmiş ve kardeşlerin savaşına kadar gelmişti. Ivar ve ordusu ilk saldırılarında başarısız olmuş fakat Rollo'nun desteği ile ikinci saldırılarında başarılı olmuştur. Fakat Kattegat'ı ele geçiren Ivar'ın bir sonraki bölümde belli olacak.