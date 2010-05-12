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Videonu Ã§ek, Paris'e Git!

12.05.2010 - 16:12 | Son GÃ¼ncelleme:

Perwoll reklam filminde Meltem Cumbulâ€™a baÅŸrol ver, Sony Cam kazan, Parisâ€™e uÃ§.

giysimetozkondurmam.com adresine gir.
Hem Perwoll ile kendi yarattÄ±ÄŸÄ±n reklam filminde Meltem Cumbulâ€™u baÅŸrol oynatma ÅŸansÄ± yakala, hem de 3 gÃ¼nlÃ¼k Paris Seyahati ve Sony HDR-CX Video Kamera kazan.

YarÄ±ÅŸmaya katÄ±lmak Ã§ok kolay! giysimetozkondurmam.com web adresine gir, verilen bilgiler doÄŸrultusunda istediÄŸin reklam filmi senaryonu yaz, filmini Ã§ek ve siteye yÃ¼kle. Site takipÃ§ileri tarafÄ±ndan en beÄŸenilen videolar arasÄ±nda ilk 20â€™ye gir. Perwollâ€™Ã¼n marka yÃ¼zÃ¼ Meltem Cumbulâ€™un da aralarÄ±nda bulunduÄŸu jÃ¼ri, en beÄŸenilen 20 video arasÄ±ndan birinciyi seÃ§ecek. Birinci modanÄ±n kalbinin attÄ±ÄŸÄ± Parisâ€™te iki kiÅŸilik bir haftasonu seyahati ve Sony HDR-CX Video kamera kazanacak.
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