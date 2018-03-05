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Zombi olsaydın ilk kimi ısırırdın?
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EĞLENCE
Zombi olsaydın ilk kimi ısırırdın?
"Zombi olsaydın ilk kimi ısırırdın?" Sarı Mikrofon yine ilginç bir soruyla sokaktaydı. Cevaplar da soru kadar bir hayli ilginç.İzliyoruz..
GÜNCELLENME
05.03.2018 - 13:43
htvprogramlar
htvsarimikrofon
sokak röportajı
zombi
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Zombi olsaydın ilk kimi ısırırdın?
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