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Zombi olsaydın ilk kimi ısırırdın?

"Zombi olsaydın ilk kimi ısırırdın?" Sarı Mikrofon yine ilginç bir soruyla sokaktaydı. Cevaplar da soru kadar bir hayli ilginç.İzliyoruz..

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