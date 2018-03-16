« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Ne Oluyor
Eğlence
Yaşam
Nasıl
Uğur Meleke ile Futbol
Kaan Kural ile Basketbol
« Hürriyet.com.tr Ana Sayfa
Üye Girişi Yapın
Hürriyet Dünyası
Portaller
İçerik
Hürriyet.com.tr
Spor Arena
Yeni
Hürriyet Seyahat
Yeni
Hürriyet Tv
Yeni
Bigpara
Hürriyet Oto
Yeni
Hürriyet Aile
Daily News
Mahmure
Servisler
Astroloji
Haberler
Tv Rehberi
Hava Durumu
Yol Durumu
Arşiv
Okur Temsilcisi
Son Dakika
Bumerang
Daha Fazlası
Gizle
Haberler
>
Video
>
Kaan Kural ile Basketbol
>
Kaan Kural yorumluyor... Zirvenin aklı Avrupa'da
Oynatma Listesi
KAAN KURAL İLE BASKETBOL
Kaan Kural yorumluyor... Zirvenin aklı Avrupa'da
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçları sonrası Kaan Kural yorumlarda bulundu.
GÜNCELLENME
16.03.2018 - 16:48
htvprogramlar
htvkaankuralilebasketbol
Basketbol
DETAYLARI GÖSTER
X
Sitene Ekle
Aşağıdaki kodu kopyalayıp sitenize ekleyebilirsiniz
Video Otomatik Olarak Başlasın
Otomatik Boyut
Genişlik:
Yükseklik:
X
Bunları da beğenebilirsiniz
03:45
Facebook’çular Instagram’cılara karşı!
01:35
Bir müzik aleti olsaydınız ne olurdunuz? | Sarı Mikrofon
05:17
Her hareketli çocuk ‘hiperaktif’ midir? | Çocuklarla Bir Ömür
00:53
Fırında Patlıcanlı Penne
Bunları kaçırmayın
04:31
Erdoğan'dan ABD'ye teklif: Amerika Membiç'i tümüyle boşaltırsa...
02:46
Kaan Kural yorumluyor... Zirvenin aklı Avrupa'da
01:06
Teleferik çıldırdı!
00:55
Nihat Doğan: Üç kanaldan teklif aldım
00:39
Young man saves dog from car crash in Turkey’s northwest
03:00
Uğur Meleke: Emre'nin sarı kartları üzerine konuşulmalı!
03:20
Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Öncesi Uğur Meleke Yorumları
02:05
Bakan Eroğlu; "Bıyıklarımı kesersem bilin ki su kesintisi var"
00:39
Samsun'da korkunç olay... Kayalıkların arasında bulundu
#DerbiÖzel F.Bahçe - G.Saray derbisine saatler kaldı!
01:10
Yeşilköy'de vinç üst geçide çarptı
00:36
Ne güzel insansın sen!
01:06
Meşhur Gravyer peynirinin yapım süreci
00:53
AYM gazeteci Şahin Alpay için 2'nci kez ihlal kararı verdi
03:41
Moody's yeterince fiyatlandı
01:50
Atatürk Havalimanı'nda kaçak yolculara sirenli önlem
02:41
Balyozlu çete çökertildi
01:00
Minik kızın hırs ve azmi görenleri şaşkına çeviriyor!
00:54
Son 24 saatte ne oldu? (16.03.2018)
01:04
Küçükken utanıyordu... Şimdi onun sayesinde paraya para demiyor
01:42
Jandarma'dan nefes kesen görüntüler
01:52
Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?
01:30
Yüzünü tuval gibi kullanan makyaj sanatçısı!
01:06
3'lü toplantıda Çavuşoğlu'ndan 'FETÖ' çıkışı
02:01
1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar ilk kez drone ile havadan görüntülendi